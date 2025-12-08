به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه امروز دوشنبه ۱۷ آذر در حاشیه توزیع ۲ هزار دستگاه وسیله گرمایشی میان مددجویان تصریح کرد: این وسایل با مشارکت نیکوکاران و خیران خوزستان تهیه شده و میان مددجویان تحت حمایت این نهاد در حال توزیع است.

وی افزود: توزیع لوازم گرمایشی با هدف تامین بخشی از اقلام ضروری نیازمندان انجام می‌شود. این وسایل شامل بخاری است و با اولویت خانواده‌های ساکن در مناطق محروم و روستایی خوزستان توزیع می‌شود.

شیبه گفت: تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان یکی از برنامه‌های کمیته امداد است و در این راستا، هر ساله با شروع فصل سرد سال، تعدادی لوازم گرمایشی به نیازمندان و مددجویان مناطق محروم و سردسیر اهدا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان ادامه داد: خدمات کمیته امداد بر اساس نیازسنجی انجام و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به ویژه بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی هم افزایی خیران حقیقی و حقوقی به مددجویان تحت حمایت عرضه می‌شود.

وی می‌گوید: خیران می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر امداد یا مراکز نیکوکاری با مشارکت ارزشمند خود در تهیه و توزیع اقلام گرمایشی، گرما را به دل خانواده‌های ایتام و نیازمند هدیه دهند.

شیبه بیان داشت: پیش از این نیز امدادگران خوزستانی با عبور از مسیر‌های سخت‌گذر و دورافتاده و کم‌برخوردار احمد فداله و لنده و موری چلو اندیکا، پس از شناسایی اقدام به توزیع لوازم بین ساکنان نیازمند این مناطق کرده‌اند.