پخش زنده
امروز: -
در پی هشدارهای اقلیمی مبنی بر احتمال بیدار شدن زودهنگام درختان میوه و وقوع سرمای شدید در اوایل بهار ۱۴۰۵، مجموعه اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات آبوهوایی در دستور کار باغداران و دستگاههای اجرایی مرتبط استان اردبیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی حاکم بر استان و احتمال بروز سرما و افت شدید دما پس از مرحله گلدهی و میوهدهی درختان، دستور اجرای مجموعه اقدامات آموزشی، فنی و حمایتی به منظور حفاظت از محصولات باغی صادر شده است.
علیحسین احدی عالی گفت: در این دستورالعمل تأکید شده است کارگاههای آموزشی ویژه بهرهبرداران باغی با توجه به شرایط منطقه در فصل پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ برگزار شود. همچنین اطلاعرسانی توصیههای فنی مربوط به آبیاری، تغذیه، هرس، محلولپاشی، و دیگر عملیات باغبانی باید متناسب با وضعیت هوا و براساس مشاوره کارشناسان باغبانی انجام گیرد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، افزود: هشدارهای هواشناسی از طریق نصب تراکت در مناطق باغی و فضای مجازی در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا از بروز خسارت احتمالی جلوگیری شود.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت و نگهداری مناسب تجهیزات آبیاری تحت فشار، ادوات کشاورزی و تراکتورهای باغی در برابر یخبندانهای زمستانی در دستور کار قرار دارد.
احدی عالی در ادامه حفاظت ویژه از نهالها و درختان تازهکاشته شده در برابر سرما، جوندگان و آفتابسوختگی را از دیگر اولویتهای برنامه اعلام کرد و افزود: احداث باغهای جدید باید با مشورت کارشناسان و رعایت اصول علمی در اواخر زمستان و اوائل بهار صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد یکی از محورهای مهم این طرح، استفاده از روشهای علمی جمعآوری نزولات جوی، کنترل فرسایش خاک و بهرهگیری بهینه از روانابها در باغات دیم برای تأمین بخشی از نیاز آبی درختان است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با معاونت باغبانی کشور و مدیر امور گلخانهها و پرورش قارچ، مقرر شد از هماکنون برنامهریزی لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز بخاریهای باغی، گلخانهها و مراکز پرورش قارچ در زمان افت شدید دما و سرمازدگی انجام گیرد.
این هماهنگیها باید با مشارکت فرمانداریها و ستاد بحران شهرستانها و از طریق سامانه «سدف» پیگیری شود تا در صورت وقوع سرما، باغداران بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن سوخت مورد نیاز را دریافت و از محصولات تولیدی خود محافظت کنند.