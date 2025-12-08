پخش زنده
بارش باران، مه غلیظ و ریزش سنگ جادههای سردشت را لغزنده و پرخطر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بارش باران از صبح امروز موجب لغزندگی سطح جادهها در محورهای مواصلاتی شهرستان سردشت شده است. علاوه بر این، مه غلیظ در برخی گردنهها، دید افقی رانندگان را بهشدت کاهش داده است.
فرمانده پلیسراه سردشت با اشاره به اینکه بارش باران از بیشتر محورهای شهرستان گزارش شده، گفت: لغزندگی سطح مسیرها و کاهش دید افقی، تردد را در محورهای سردشت با کندی همراه کرده است.
سروان وحید پاشایی افزود: در گردنه زمزیران، مه غلیظ دید افقی را تا حدود ۵۰ متر کاهش داده و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه تخلف حادثهساز تردد کنند.
پاشایی همچنین از ریزش سنگ در محور پیرانشهر ـ سردشت خبر داد و گفت: در محدودهای از این مسیر، سقوط سنگ موجب ایجاد اختلال در عبور و مرور شده بود که با حضور بهموقع عوامل اداره راهداری، مسیر پاکسازی و ایمنسازی شد.
پلیسراه سردشت از رانندگان خواست در شرایط بارشی و مهآلود ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، از شتابزدگی پرهیز کرده و توجه بیشتری به توصیههای ایمنی داشته باشند.