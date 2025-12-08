مهمترین مسائل ایمنی و نجات در بیست و هفتمین رزمایش زلزله و ایمنی مدارس شهرستان فیروزه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار و رئیس اتاق بحران شهرستان فیروزه، ایمنی در مقابل حوادث و بلایای طبیعی را تمرینی برای آمادگی مقابله با بحران ها و مدیریت آن عنوان کرد.

محمد اسماعیل نصرآبادی افزود: نقش دانش آموزان در فراگیری و تمرین رزمایش زلزله در کاهش خسارت جانی و مالی بسیار حیاتی و ارزشمند است.

جعفر گرمابی مدیر آموزش و پرورش فیروزه هم در این مراسم گفت: رزمایش زلزله و ایمنی در مدارس برای آموزش و تمرین هر چه بهتر در مقابل زلزله برای بیش از ۸ هزار دانش آموز سطح شهرستان برگزار شد.

در این مراسم با حضور امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش و مسئولان اداره های شهرستان فیروزه مهمترین مسائل و آموزش های زمان زلزله، مکان های امن و ایمن، خروج اضطراری و ایمن، نجات مصدومان و عملیات اطفای حریق توسط دستگاه های ستاد بحران برای ۲۹۶ هنرجوی این هنرستان اجرا شد.