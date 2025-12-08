اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندرامام به ارزش ۷۰ میلیون دلار از روز سه شنبه ۱۸ آذرماه سال جاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق آگهی عرضه این اوراق جهت تامین مالی پروژه احداث مجتمع کلرآلکالی (تغییر فرایند کلرآلکالی از جیوه به ممبراین) این شرکت عرضه می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.

حداقل حجم هر سفارش یک هزار ورقه و معادل با یک میلیون دلار است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند.

نرخ سود این اوراق ۶ درصد سالیانه است و به صورت سالیانه توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب‌های معرفی شده دارندگان نهایی اوراق واریز می‌شود.

مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است. پذیره‌نویسی این اوراق از تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز و به مدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.