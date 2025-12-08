نهمین همایش گفتگوی ادیان بین اسلام شیعی و مسیحیت ارتدوکس رومانی به میزبانی قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نهمین همایش گفتگوی ادیان میان جامعه المصطفی و کلیسای ارتدوکس رومانی با ارائه هجده مقاله تخصصی و تمرکز بر اندیشه‌های علامه محمدتقی جعفری و پروفسور میرچا الیاده به میزبانی قم برگزار شد.

معاون بین‌الملل جامعه المصطفی العالمیه و دبیر علمی نهمین همایش گفتگوی ادیان میان اسلام شیعی و مسیحیت ارتدوکس رومانی از پایان سه روز برگزاری این همایش خبر داد و گفت: روز گذشته بخش ارائه مقالات تخصصی برگزار شد که در مجموع هجده مقاله از سوی اندیشمندان دو طرف ارائه شد.

حجت الاسلام محسن قنبری با بیان اینکه این دوره از همایش با محوریت دو اندیشمند برجسته از دو دین برگزار شد افزود: از سوی اسلام شیعی علامه محمدتقی جعفری به دلیل نگاه فلسفی عمیق به زندگی و حیات معقول و نیز ارتباطات علمی گسترده با اندیشمندان غیرمسلمان به عنوان چهره‌ای شناخته شده مطرح شد.

وی گفت: از سوی رومانی نیز پروفسور میرچا الیاده مورخ و متخصص نمادشناسی و اسطوره‌شناسی دینی انتخاب شد هر دو متفکر تلاش کرده‌اند معنویت و دین را در جامعه سکولار تقویت کنند و انتخاب این دو شخصیت به عنوان نقطه آغاز گفتگوی علمی میان دو جریان دینی اهمیت ویژه‌ای داشت.

دبیر علمی همایش گفت: هرچند عمق مباحث علامه جعفری با الیاده قابل قیاس نیست، اما انتخاب این دو اندیشمند زمینه‌ای برای طرح مباحث مشترک و ارائه پیشنهاد‌هایی برای ادامه این گفت‌و‌گو‌ها در سال‌های آینده فراهم کرد.

حجت‌الاسلام قنبری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دینی در جهان پرآشوب امروز عنوان کرد: انسان معاصر، خدا و دین خود را فراموش کرده و پیروان ادیان باید برای نجات بشر سرگشته امروز همکاری کنند.

وی تأکید کرد: اهمیت گفتگوی ادیان و ایجاد پل ارتباطی میان سنت‌های دینی در این همایش مورد اتفاق نظر شرکت‌کنندگان قرار گرفت.