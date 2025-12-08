

آقای بهزاد دانشگر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: برخی از پژوهشگران معتقدند هر ۳ سال یک بار نگرش و سلیقه نسل‌های جدید به ویژه نوجوانان امروز تغییر می‌کند.

وی گفت: تلاش می کنیم نویسندگان رمان نوجوان با دغدغه ها و جهان نسل نوجوان امروز آشنا بکنیم. سلسله برنامه هایی هم برای نوجوانان امروز علاقه مند به حوزه نویسندگی رمان داریم تا دغدغه ها را به آنها نیز منتقل کنیم و از آنها نیز برای شناخت این دغدغه ها کمک می گیریم.

مدیر دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری درباره ویژگی های رمان نوجوان مطلوب امروز افزود: در درجه اول ساختار داستانی صحیحی و جذاب داشته باشند. در درجه دوم مسائل مختلف و متنوع نسل نوجوان امروز را برای نویسندگان رمان نوجوان بشناسانیم.

بهزاد دانشگر به کمبود آثار داستانی مناسب برای نوجوانان ایرانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از کتاب‌های موجود در بازار یا ترجمه هستند و متناسب با فرهنگ خارجی نوشته شده‌اند، یا اگر تألیفی باشند، اغلب به مسائلی می‌پردازند که با دغدغه‌های نوجوان امروز ایران فاصله دارد.

وی تصریح کرد: ادبیات و به صورت ویژه داستان و رمان به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تأثیرگذاری بر نوجوانان و همین طور یکی از محصولات فرهنگی پرمصرف در میان این قشر، ابعاد و زوایای متنوعی دارد که کنکاش پیرامون آنها می‌تواند به هوشمندانه‌تر شدن تولیدات منجر شود.

دانشگر خاطرنشان کرد: دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری سلسله نشست‌هایی از ابتدای امسال با عنوان «جهان نوجوان» برگزار کرده است و این جلسات تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیر دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری افزود: در این جلسات، نویسندگان، روانشناسان و پژوهشگران به بحث و تبادل نظر می‌پردازند تا راهکارهای مناسبی برای خلق رمان‌های جذاب و تأثیرگذار ارائه دهند.