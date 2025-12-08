پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر گفت: در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار داوطلب با هلالاحمر همکاری داشتهاند و حدود چهار میلیون نفر از خدمات داوطلبانه این سازمان بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عزتی در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی داوطلب، افزود: داوطلبان ستون اصلی خدمترسانی جمعیت هلالاحمر هستند و تلاشهای شبانهروزی آنان در سراسر کشور قابل قدردانی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان داوطلبان چهار مأموریت اصلی دارد گفت: تأمین نیروی انسانی داوطلب، تأمین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای بشردوستانه، جمعآوری و هدایت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی و ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به آسیبدیدگان و نیازمندان وظایف این سازمان است.
عزتی گفت: در هشتماه اول امسال بیش از ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر در سامانههای هلالاحمر ثبتنام کردهاند که یک میلیون و ۱۹۵ هزار نفر عضو سازمان داوطلبان هستند، از این تعداد، بیش از ۶۰۰ هزار داوطلب به صورت فعال در فعالیتها مشارکت داشتند و بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفرساعت خدمت داوطلبانه ارائه شد.
وی تصریح کرد: تا کنون بیش از ۳ میلیون و ۹۱۷ هزار نفر از خدمات داوطلبانه بهرهمند شدهاند.
رئیس سازمان داوطلبان افزود: ۷۶۵ تشکل مردمنهاد و بیش از ۲۴۰ هزار بنگاه اقتصادی در اجرای پویشها و برنامههای داوطلبانه مشارکت داشتهاند.
عزتی با اشاره به پویشها و طرحهای زمستان گفت: هلال رحمت و حمایت ماندگار، هلال من و حمایت از مردم غزه، خانهات آباد و بازسازی منازل آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه، ارمغان مهر و مرهم مهر، هلال همیشه روشن و کیش مهر، نیابت و حمایت عاطفی و معیشتی از سالمندان، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و پویش اطعام غدیر و کمک به نیازمندان مهمترین این پویشها و طرحها بوده است.
وی افزود: امسال ۴۸۸ پروژه محرومیتزدایی شامل تعمیر منازل تأمین کمکهزینه ازدواج، تهیه اثاثیه و بستههای غذایی و بهداشتی برای ۴۸۳ هزار و ۹۰۹ نفر در سراسر کشور اجرا شده است.
عزتی ادامه داد: ۱۱۷۴ کاروان سلامت شامل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان به مناطق روستایی و کمبرخوردار اعزام شدند و بیش از ۲۳ هزار نفر از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدهاند، همچنین در پویش اهدای خون، ۵۵۲۶ واحد خون و فرآوردههای خونی اهدا شده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک امانات تجهیزات پزشکی با سامانه صبا فعال است و ۱۱ هزار و ۵۸۶ قلم تجهیزات پزشکی از جمله ویلچر و دستگاه اکسیژنساز به بیماران نیازمند امانت داده شده و ۱۸۸۴ قلم تجهیزات دیگر توسط خیرین تأمین شده است.
رئیس سازمان داوطلبان افزود: ۵۰ هزار بیمار نیازمند با بودجهای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان تحت حمایت قرار گرفتهاند، همچنین در قالب طرح هلال رحمت بیش از ۲۰۹ هزار بسته معیشتی به ارزش ۳۱۴ میلیارد تومان توزیع شده است.
وی گفت: طرح نذر خدمت در ۲۱ استان، ۳۹ شهرستان و ۸۰ روستا در چهار محور سلامت، معیشت، توانمندسازی و آبرسانی اجرا شده و تاکنون ۹۶ هزار نفر از خدمات آن بهرهمند شدهاند. در آستانه بازگشایی مدارس، طرح ارمغان مهر شامل ۱۸۸۶ بسته تحصیلی و بیش از ۷۹ هزار جفت کفش توزیع شده است.
وی افزود: ۲۵ هزار و ۱۹۱ داوطلب در طرح نیابت مشارکت کرده و خدمات معیشتی، بهداشتی و رفاهی به ۱۵۳ سرای سالمندان و حدود ۱۲ هزار منزل ارائه کردهاند. بیش از ۸۹ هزار نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند.
عزتی با اشاره به آموزشهای داوطلبان گفت: ۳۶ هزار و ۹۶۹ دوره آموزش عمومی و ۳ هزار و ۷۷۵ دوره آموزشی مبتنی بر نیاز داوطلبان برگزار شده و بیش از ۱۰۳ هزار داوطلب تحت آموزش قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: در زمان جنگ ۱۲ روزه، سامانه مشاوره ۴۰۳۰ با ۴۰۰ مشاور داوطلب فعال و بیش از ۱۰۰ هزار تماس دریافت شد، همچنین پویش «خانهات آباد» برای بازسازی منازل آسیبدیده آغاز شده است، در ایام اربعین، حدود ۲ هزار داوطلب شامل پزشکان و پیراپزشکان در قرارگاههای جمعیت در عراق خدمات سلامت به بیش از ۵۰۰ هزار زائر ارائه کردند.