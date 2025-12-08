رادیو قرآن به هویت اصلی خود با تمرکز کامل بر تلاوت‌های برتر و فاخر برگشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، مدیر رادیو قرآن با بیان این خبر گفت: هدف اصلی این رادیو فراگیر شدن، گفتمان استماع قرآن در جامعه است.

منصور قصری‌زاده طرح رجعت در رادیو قرآن را در راستای طرح تحول در رسانه ملی دانست و گفت: مخاطب هرگاه نیاز به تلاوت دارد، رادیو قرآن مقصد قطعی اوست.

وی با اشاره به تغییرات محتوایی اخیر در این شبکه رادیویی افزود: مردم اگر خواستند گوش خود را با نوای الهی قرآن نوازش دهند، رادیو قرآن روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۰ مگاهرتز به‌طور کامل به پخش تلاوت‌های منتخب و فاخر اختصاص یافته است.

مدیر رادیو قرآن گفت:رادیو قرآن ۲ نیز با شعار «فرصتی نو در مسیرتلاوت» روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۱ مگاهرتز شنیدنی است.

قصری زاده افزود: صوت و لحن، تفسیر و هر آنچه که مکمل تلاوت باشد، توجه ویژه به جوانان و نوجوانان و قرائت قرآن در فضا‌های قرآنی در رادیو قرآن ۲ مورد توجه است.