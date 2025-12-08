مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: با تلاش‌های انجام‌شده، این ورزشگاه آماده میزبانی چند هفته از بازی‌های نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم روز دوشنبه در مجمع انتخاب رییس هیات انجمن‌های ورزشی خوزستان با اشاره به بهبود روز افزون شرایط استادیوم غدیر اهواز بیان داشت: چندین ایراد این استادیوم از جمله اسکوربورد، گیت‌های ورودی و ایکس‌ری، برطرف شده است.

وی وضعیت چمن و روشنایی را ۲ مشکل باقی‌مانده این مکان ورزشی عنوان کرد و افزود: چمن استادیوم غدیر کمتر از سه هفته پیش کاشته شده و رشد خوبی دارد؛ فراهم شدن شرایط برای اعلام آمادگی میزبانی در نیم‌فصل دوم، منوط به تایید پیمانکار چمن است.

بنی‌تمیم در ادامه به مشکل روشنایی ورزشگاه اشاره و تصریح کرد: اعتبار لازم برای رفع مشکل روشنایی با پیگیری وزیر ورزش تامین شده و با فوریت مقدمات برگزاری مناقصه فراهم می‌شود تا شرکت‌های معتبر در این زمینه شرکت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان همچنین از برنامه‌های آتی این مجموعه خبر داد و گفت: در اولویت بعدی، تعویض حداقل پنج هزار صندلی و تامین برق اضطراری ورزشگاه در دستور کار قرار دارد که امید است تا پایان سال محقق شود.

وی با بیان اینکه استان خوزستان ظرفیت بالایی در میزبانی رویداد‌های ورزشی به‌ویژه در رشته‌های آبی و هوایی دارد اظهار کرد: هم‌اکنون نیز تیم ملی قایقرانی در دزفول مستقر است و تلاش بر این است در ماه‌های آینده میزبان رقابت‌های ملی و اردو‌های تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف باشیم.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند.