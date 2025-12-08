پخش زنده
امروز: -
با حضور فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی سرهنگ حسین مسلم به عنوان فرمانده جدید هنگ مرزی شهرستان خوی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام محمدزاده امام جمعه شهرستان چالدران با اشاره به جایگاه برجسته نیروهای مرزبانی گفت: مرزبانی از سختترین و سنگینترین مأموریتهای نیروهای مسلح است و مرزبانان در حوزه سرزمینی خوی و چالدران با صبر، ایثار و روحیه جهادی از امنیت کشور صیانت میکنند.
او افزود: شرایط جغرافیایی سخت در مرزهای خوی و چالدران ایجاب میکند که حضور میدانی مرزبانان با دقت و آمادگی مستمر همراه باشد و همین تلاشها موجب آرامش مردم و تقویت ثبات در منطقه شده است. امام جمعه چالدران همراهی مردم مرزنشین با مرزبانی را پشتوانه اصلی امنیت پایدار دانست.
سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با بیان اینکه مرزهای استان در امنیت کامل قرار دارد گفت: امنیت خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این امنیت با هوشیاری مردم و آمادگی همه جانبه مرزبانان تأمین میشود.
سردار احمدی با اشاره به جایگاه راهبردی مرزهای آذربایجان غربی افزود: هرگونه تهدید در این حوزه با واکنش قاطع نیروهای مرزبانی روبهرو خواهد شد و تجربههای گذشته نشان داد که دشمن همواره به دنبال ایجاد ناامنی است، اما آمادگی نیروهای مسلح و بصیرت مردم همه توطئهها را خنثی کرده است.
فرمانده مرزبانی استان تاکید کرد مرزبانان با اشراف اطلاعاتی، رصد شبانهروزی و حضور مقتدرانه در نقاط حساس، اجازه هیچ تحرک مخربی را نمیدهند و امنیت امروز نتیجه تلاش این نیروها در سختترین شرایط مأموریتی است. او از همکاری مردم مرزنشین قدردانی کرد و گفت گزارشهای آنان نقش مهمی در شناسایی موارد مشکوک و حفظ آرامش منطقه داشته است.
در بخش پایانی مراسم، با حضور مسئولان شهرستانهای خوی و چالدران، از خدمات و تلاشهای سرهنگ محمد رستمزاده در دوره مسئولیت او قدردانی شد. مسئولان با اشاره به نقش او در تقویت امنیت مرزی، عملکرد دوره مسئولیت وی را مثبت ارزیابی کردند.
همچنین در این آیین، حکم فرمانده جدید هنگ مرزی شهرستان خوی به سرهنگ حسین مسلم اهدا شد. اعلام شد ارتقای توان عملیاتی، افزایش آمادگی رزمی، توسعه زیرساختهای حفاظتی و تعامل نزدیک با مردم از اولویتهای دوره جدید فرماندهی خواهد بود.