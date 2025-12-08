الزام قانونی بیمهپردازی کارگران و کارمندان
معاون قضایی؛ فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل لرستان گفت: طبق مقررات قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، بیمهکردن کارگر یا کارمند وظیفهای قطعی و غیرقابلاجتناب برای کارفرماست و هیچگونه جنبه اختیاری ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید احمد موسوی اظهار کرد: حتی در صورت انعقاد قرارداد موقت، ساعتی، پارهوقت یا شفاهی، کارفرما مکلف است نسبت به بیمهپردازی کارگر اقدام کند، این تکلیف قانونی فارغ از شکل قرارداد، همواره برقرار است.
وی گفت: میزان حق بیمه برابر با ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است؛ که ۷ درصد آن سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما محسوب میشود.
معاون قضایی دادگستری کل لرستان افزود: در صورت عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرما، کارگر میتواند با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به طرح شکایت و مطالبه حقوق قانونی خود اقدام کند.
موسوی تصریح کرد: سابقه پرداخت حق بیمه نقش اساسی در تعیین حقوق بازنشستگی، مستمری و بهرهمندی از خدمات درمانی دارد؛ بنابراین پیگیری و توجه به آن برای هر کارگر یا کارمند ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: عدم انجام تکلیف قانونی بیمهپردازی از سوی کارفرما، تخلف محسوب شده و مطابق قوانین، موجب اعمال جریمه و پیگرد اداری و قانونی خواهد شد.