به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در راستای طرح سـراسـری مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان اجرایی و مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

سردار چگنی افزود: در این راستا کالا‌های قاچاق شامل لوازم خانگی، آشپزخانه، پوشاک، البسه، ماینر، گازوئیل، ابزار آلات صنعتی، خوراک دام، لوازم خرازی، فلز یاب و خشکبار کشف شد.

او با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه ۱۶ دستگاه خودرو توقیف و ۲۰ متهم با تشکیل ۲۰ فقره پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.