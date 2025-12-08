این رقابت‌ها هر ۴ سال یک بار برگزار می‌شود و ۱۴ تیم در دور نخست به صورت حذفی به مصاف هم رفتند و ۷ تیم برتر راهی دور گروهی شدند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* گروه یک:

قطر ۰ - ۳ تونس

سوریه ۰ - ۰ فلسطین

- تیم‌های فلسطین و سوریه با ۵ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های تونس با ۴ و قطر با یک امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

* گروه دو:

- برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:

مغرب - عربستان

عمان - قمر

- تیم عربستان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و صعود کرد. تیم مغرب با ۴ و عمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.

- هدایت تیم عمان را کارلوس کی روش مربی پرتغالی و سابق ایران بر عهده دارد.

* گروه سه:

- تیم اردن با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های مصر (هم گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶) با ۲ و امارات و کویت با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه چهار:

- تیم عراق با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های الجزایر (قهرمان دوره قبل) با ۴ و سودان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بحرین بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.

- از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.

- در جدول گلزنان رضوان برکانه و عدیل بولبینة از الجزایر، مهند علی از عراق، علی علوان از اردن، عمر خربین از سوریه و محمد کانو از عربستان با ۲ گل مشترکا در صدر هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۱ تیم الجزایر با شکست تونس قهرمان شد و تیم قطر به مقام سوم رسید.

- در فوتبال قهرمانی کشور‌های عربی که از سال ۱۹۶۳ برگزار می‌شود، تیم عراق با ۴ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های عربستان با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و تونس با یک طلا و یک نقره و مصر با یک قهرمانی و سومی در رده‌های سوم و چهارم هستند. تیم‌های مغرب و الجزایر نیز یک بار قهرمان شده‌اند.