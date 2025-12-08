پخش زنده
یازدهمین دوره فوتبال قهرمانی کشورهای عرب ۲۰۲۵ در قطر ادامه یافت.
این رقابتها هر ۴ سال یک بار برگزار میشود و ۱۴ تیم در دور نخست به صورت حذفی به مصاف هم رفتند و ۷ تیم برتر راهی دور گروهی شدند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* گروه یک:
قطر ۰ - ۳ تونس
سوریه ۰ - ۰ فلسطین
- تیمهای فلسطین و سوریه با ۵ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای تونس با ۴ و قطر با یک امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
* گروه دو:
- برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:
مغرب - عربستان
عمان - قمر
- تیم عربستان با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و صعود کرد. تیم مغرب با ۴ و عمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.
- هدایت تیم عمان را کارلوس کی روش مربی پرتغالی و سابق ایران بر عهده دارد.
* گروه سه:
- تیم اردن با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای مصر (هم گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶) با ۲ و امارات و کویت با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه چهار:
- تیم عراق با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای الجزایر (قهرمان دوره قبل) با ۴ و سودان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بحرین بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.
- از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.
- در جدول گلزنان رضوان برکانه و عدیل بولبینة از الجزایر، مهند علی از عراق، علی علوان از اردن، عمر خربین از سوریه و محمد کانو از عربستان با ۲ گل مشترکا در صدر هستند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۱ تیم الجزایر با شکست تونس قهرمان شد و تیم قطر به مقام سوم رسید.
- در فوتبال قهرمانی کشورهای عربی که از سال ۱۹۶۳ برگزار میشود، تیم عراق با ۴ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیمهای عربستان با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و تونس با یک طلا و یک نقره و مصر با یک قهرمانی و سومی در ردههای سوم و چهارم هستند. تیمهای مغرب و الجزایر نیز یک بار قهرمان شدهاند.