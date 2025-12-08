وقتی از بحران آب حرف می‌زنیم، اغلب به سد‌های خالی، رودخانه‌های خشک و زمین‌های ترک‌خورده فکر می‌کنیم؛ اما بخش خطرناک‌تر ماجرا چیزی است که نه دیده و نه لمس می‌شود: هزاران مترمکعب آبی که هر روز، در قالب محصولات کشاورزی و تجاری، بی‌صدا از کشور خارج می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ؛ گزارشی تحلیلی درباره «صادرات آب پنهان از دل مزارع، زمین‌ها و سیاست‌های ناکارآمد» از «سید محی‌الدین حسینی‌مقدم»

ایران تشنه؛ روایت پنهان تجارت آب مجازی

بحران آب در ایران، سال‌هاست مهمان ناخوانده‌ای است که پشت دیوار سد‌ها پنهان شده، در اعماق آبخوان‌ها فرو رفته و حل آن در پیچ‌وخم سیاست‌گذاری‌ها گم شده است. گاه با تصاویر سد‌های خشک‌شده در خبر‌ها رخ‌نمایی می‌کند، گاه با ترک‌هایی که بر پیکر زمین می‌افتد، و گاه با فرونشستی که محیطی را می‌بلعد. اما آن‌چه دیده نمی‌شود، آن چیزی است که هر روز، بی‌صدا، بی‌خبر و بدون ردپایی محسوس از کشور خارج می‌شود: آب مجازی؛ آب پنهان در کالاها، محصولات و تجارت.

گزارش‌های رسمی و پژوهش‌های تخصصی نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها قربانی کم‌بارشی و تغییرات اقلیمی بوده، بلکه به‌دلیل نوع سیاست‌گذاری در کشاورزی، صنعت، تجارت و امنیت غذایی، خود به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خاموش آب در جهان تبدیل شده است. مفهومی که در ادبیات علمی به آن «آب مجازی» گفته می‌شود، به حجم آبی اطلاق می‌شود که در طول فرآیند تولید یک کالا یا خدمت مصرف می‌گردد، اما در محصول نهایی دیده نمی‌شود. این مفهوم که نخستین بار توسط پژوهشگران حوزه آب مطرح شد، امروز به یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های سنجش توسعه ناپایدار در جهان بدل شده است.

وضعیت تجارت «آب مجازی» در ایران

در بررسی‌های انجام‌شده درباره تجارت آب مجازی، ایران در دوره‌های مختلف زمانی به‌عنوان واردکننده خالص آب مجازی شناسایی شده است. به بیان دیگر، کشور با واردات محصولات کشاورزی به‌طور غیرمستقیم مقادیر قابل‌توجهی آب را از مصرف داخلی ذخیره کرده است. بر اساس مطالعه انجام‌شده درباره تجارت آب مجازی ایران، کشور در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ حدود ۱۹ میلیارد مترمکعب آب مجازی وارد کرده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس، به نقل از Chapagain, ۲۰۰۶) البته در پژوهشی دیگر، این رقم برای دوره ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ میلادی به حدود ۲۹ میلیارد مترمکعب نیز رسیده است.

یافته‌های داخلی نیز مؤید این روند است. طبق نتایج حاصل از مطالعات صورت‌گرفته، در بازه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳، ایران سالانه ۱۰ تا ۲۵ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را از طریق واردات غیرمستقیم ذخیره کرده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳) این موضوع نشان می‌دهد که تجارت آب مجازی در عمل به یکی از ابزار‌های مهم و پنهان مدیریت منابع آب در کشور تبدیل شده، هرچند که هرگز به‌عنوان یک راهبرد رسمی و پایدار در سیاست‌گذاری‌های کلان تثبیت نشده است. با وجود این مزیت پنهان، نبود یک سیاست منسجم در زمینه توازن میان واردات و صادرات محصولات آب‌بَر، باعث شده است که در برخی سال‌ها، کشور هم‌زمان درگیر واردات و تولید داخلی محصولات پرمصرف شود؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است و نشان‌دهنده تناقض در الگوی مدیریت منابع آب است.

جدول ۱-وضعیت تجارت آب مجازی ایران در دوره‌های مختلف

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

این داده‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم بحران مزمن کم‌آبی، ایران در بیشتر این دوره‌ها یک «واردکننده خالص آب مجازی» بوده است؛ به عبارتی، کشور به‌صورت غیرمستقیم اقدام به حفظ بخشی از منابع داخلی خود کرده است. اما نکته نگران‌کننده این‌جاست که این روند نه در قالب یک سیاست رسمی و بلندمدت، بلکه به‌صورت مقطعی و واکنشی رخ داده است. نبود یک راهبرد پایدار در تراز آب مجازی، موجب شده است که ایران هم‌زمان واردکننده و تولیدکننده محصولات آب‌بَر باشد؛ تناقضی که فشار مضاعفی بر آبخوان‌ها وارد کرده است.

سهم محصولات در مبادله آب مجازی ایران

مطابق مطالعات انجام‌شده، بخش عمده آب مجازی مبادله‌شده در کشور، به محصولات کشاورزی و دامی اختصاص دارد. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۸ درصد از کل آب مجازی تجاری‌شده مربوط به محصولات کشاورزی و دامی است، در حالی که سهم بخش صنعتی تنها ۲۲ درصد برآورد شده است. در این میان، برخی محصولات، سهم به‌مراتب بالاتری در مصرف و جابه‌جایی آب مجازی داشته‌اند. طبق نتایج یک مطالعه، گندم به‌تنهایی بیش از ۵۸ درصد واردات ناآگاهانه آب مجازی را به خود اختصاص داده است، به‌گونه‌ای که در یک بازه زمانی مشخص، با واردات بیش از ۱۰ میلیون تن گندم، حدود ۶.۱ میلیارد مترمکعب آب در کشور ذخیره شده است. این آمار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ایران، بیش از هر بخش دیگری نیازمند بازنگری اساسی در الگوی تولید، سطح زیرکشت و انتخاب محصولات است؛ چراکه تصمیم‌های نادرست در این حوزه، پیامد‌هایی بسیار فراتر از یک مزرعه یا یک استان به همراه دارد.

جدول ۲- سهم گروه‌های مختلف در تجارت آب مجازی ایران

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز ۷۸ درصدی تجارت آب مجازی در بخش کشاورزی و دامی به‌معنای آن است که بحران آب ایران، پیش و بیش از آن‌که مسئله‌ای صنعتی یا شهری باشد، به‌طور مستقیم به سیاست‌های کشاورزی گره خورده است. سهم بالای گندم به‌عنوان یک محصول راهبردی، نشان می‌دهد که ایران برای تأمین امنیت غذایی، بهای سنگینی از منابع زیرزمینی خود می‌پردازد؛ بهایی که در سامانه‌های آماری کشوردیده نمی‌شود، اما در فرونشست زمین‌ها و نابودی آبخوان‌ها به‌طور عینی قابل مشاهده است.

بحران سرانه آب؛ وقتی جمعیت بر منابع غلبه می‌کند

بحران آب ایران فقط محدود به کم‌بارشی یا سوءمدیریت نیست؛ رشد بی‌سابقه جمعیت نیز فشار مضاعفی بر منابع محدود کشور وارد کرده است. مطابق داده‌های رسمی و تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، جمعیت ایران از حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۱۳۴۰ به بیش از ۸۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. اگر جمعیت مهاجران و اتباع مجاز و غیرمجاز را نیز لحاظ کنیم، جمعیت واقعی کشور حدود ۹۴ میلیون نفر می‌شود. سرانه آب برای هر نفر در سال ۱۳۴۰ حدود ۷ هزار لیتر بود، در حالی که امروز با جمعیت بیش از چهار برابر، سرانه آب به حدود یک‌دهم همان مقدار تاریخی کاهش یافته است.

این کاهش فاجعه‌بار نشان می‌دهد که رشد جمعیت در کنار تغییرات اقلیمی و مدیریت ناپایدار منابع، ایران را در وضعیت کمبود مطلق آب قرار داده است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، موج گسترده مهاجرت نیز بار این فشار را افزایش داده و سرانه آب واقعی کشور را بیش از آن‌چه در آمار رسمی گزارش می‌شود، کاهش داده است. به بیان ساده، منابع محدود آبی کشور دیگر توان پاسخگویی به نیاز جمعیت کنونی را ندارند، مگر آن‌که سیاست‌گذاری‌ها و الگوی مصرف اصلاح شوند.

نمودار ۱- روند کاهش سرانه آب در ایران از ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۴ و پیش‌بینی آینده با لحاظ جمعیت واقعی

سرانه آب واقعی (قرمز) سرانه آب رسمی (آبی)

آب مجازی در جهان؛ چگونه کشور‌ها خود را نجات دادند؟

بحران آب، چالشی محدود به ایران نیست. بسیاری از کشور‌های جهان با کمبود شدید منابع آبی روبه‌رو هستند؛ اما تفاوت در آن‌جاست که برخی از آنها، پیش از آن‌که منابعشان به نقطه بازگشت‌ناپذیر برسد، دست به بازنگری در سیاست‌های کشاورزی و تجاری خود زده‌اند. آنها به‌جای اصرار بر تولید داخلی محصولات پرمصرف، راهبرد واردات آب مجازی را به‌عنوان یک ابزار ملی برای حفظ منابع خود به رسمیت شناخته‌اند.

ژاپن، به عنوان یکی از پیشگامان این رویکرد، بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی آب‌بر خود را وارد می‌کند. این کشور با محدودیت جدی منابع طبیعی، ترجیح داده است که آب خود را صرف مصارف راهبردی‌تر کند و غذای پرمصرف را از بازار جهانی تأمین نماید. در واقع، ژاپن سالانه بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب آب مجازی وارد می‌کند تا از فشار مضاعف بر منابع داخلی خود جلوگیری کند؛ سیاستی که به یکی از پایه‌های امنیت زیست‌محیطی این کشور تبدیل شده است.

در خاورمیانه نیز کشورهایی، چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی که با خشکسالی مزمن و اقلیم بیابانی روبه‌رو هستند، تولید بسیاری از محصولات آب‌بر را به خارج از مرز‌های خود منتقل کرده‌اند. این کشور‌ها با سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی سایر کشور‌ها و واردات گسترده غلات و علوفه، در عمل از منابع آبی خود محافظت کرده‌اند و مفهوم امنیت غذایی فرامرزی را جایگزین کشت داخلی کرده‌اند.

در اروپا نیز هلند، با وجود توسعه کشاورزی پیشرفته، الگوی کشت خود را به‌طور کامل منطبق با شرایط آبی تنظیم کرده است. این کشور با بهره‌گیری از فناوری، کشاورزی را بر پایه بهره‌وری بسیار بالا، اما با کنترل دقیق مصرف آب بنا نهاده و محصولات پرمصرف آبی را از چرخه تولید داخلی حذف کرده است. تجربه هلند نشان می‌دهد که نجات منابع آب، نه در تولید بیشتر، بلکه در انتخاب هوشمندانه‌تر نهفته است. مقایسه تجربه این کشور‌ها با وضعیت ایران نشان می‌دهد که بحران آب، بیش از آن‌که یک مسئله طبیعی باشد، یک مسئله مدیریتی است. کشور‌هایی که زودتر به درک مفهوم آب مجازی رسیدند، امروز بهای کمتری برای توسعه می‌پردازند؛ در حالی که کشور‌هایی که همچنان بر تولید داخلی بی‌ضابطه و سیاست‌های کوتاه‌مدت اصرار دارند، با بحران‌های عمیق اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو شده‌اند. این تجربیات جهانی نشان می‌دهد که راه نجات ایران نیز، نه در جنگ با طبیعت، بلکه در بازتعریف رابطه اقتصاد، کشاورزی و آب نهفته است.

بحران آب و الگوی تولید؛ وقتی آب مجازی ناپدید می‌شود

ایران، برخلاف تصور عمومی، کشوری فقیر از نظر منابع آب تجدیدپذیر است. سرانه آب تجدیدپذیر در کشور، به کمتر از مرز بحران مطلق رسیده و بخش بزرگی از آنچه امروز مصرف می‌شود، نه از منابع تجدیدپذیر، بلکه از ذخایر بین‌نسلی، آب‌های زیرزمینی، برگشتی و آلوده تأمین می‌شود. مطالعات رسمی نشان می‌دهد که بخش عمده تولید کشاورزی در ایران، وابسته به منابعی است که ماهیت بین‌نسلی دارند؛ یعنی برداشت از آینده است، نه از اکنون.

مقایسه سهم انواع آب در تولید یک تن محصول در ایران و متوسط ۱۷۶ کشور جهان

نمودار ۲ - سهم انواع آب در تولید یک تن محصول در ایران

نمودار ۳- سهم انواع آب در تولید یک تن محصول در متوسط ۱۷۶ کشور جهان

ماخذ: براساس مطالعات تحقیق مستخرج از گزارش یونسکو (۲۰۱۱)

طبق پژوهش‌های منتشرشده، تنها در بازه‌ای مشخص، ایران با واردات برخی محصولات اساسی، توانسته میلیارد‌ها مترمکعب آب داخلی را ذخیره کند؛ اما این سیاست هیچ‌گاه به‌عنوان یک راهبرد پایدار ملی تثبیت نشد. ارقام نشان می‌دهد که در دوره‌هایی خاص، کشور با تجارت آب مجازی، سالانه حجم قابل‌توجهی از منابع خود را حفظ کرده است، اما تداوم نیافته است.

در سوی دیگر ماجرا، صادرات برخی محصولات کشاورزی ـــ از پسته و هندوانه گرفته تا گوجه و مرکبات ـــ در عمل به‌منزله صادرات آب بوده است. به بیان ساده‌تر، هر محموله‌ای که از مرز‌های کشور خارج می‌شود، حامل هزاران مترمکعب آب پنهان است. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، خالص صادرات آب مجازی ایران به چندین میلیارد مترمکعب رسیده است.

اما این بحران، تنها در سطح نمودارها، جدول‌ها و گزارش‌های رسمی باقی نمانده است. واقعیت تلخ آن است که پیامد‌های تجارت ناپایدار آب مجازی، در جغرافیای واقعی کشور به شکل ملموس قابل مشاهده است. از دشت‌های مرکزی تا سواحل جنوبی، نشانه‌های تخریب زیست‌محیطی به وضوح دیده می‌شود؛ و شاید یکی از دردناک‌ترین نمونه‌های آن را بتوان در استان بوشهر، در قامت نخل‌هایی دید که پیش از انسان به مرگ تدریجی تن داده‌اند.

بوشهر؛ روایت نخل‌هایی که پیش از انسان مُردند

در بوشهر، بحران آب را می‌توان لمس کرد. نخل‌هایی که سال‌ها سر به آسمان داشتند و امروز، خمیده، شکسته یا قطع‌شده‌اند، نمونه‌ای عینی از فاجعه‌ای هستند که پژوهشگران هشدار داده‌اند. تنه‌هایی که روزگاری سایه می‌دادند، حالا، چون شاهدان خاموش یک جنایت زیست‌محیطی در خاک خشکیده فرو رفته‌اند. افت سطح آب‌های زیرزمینی در استان بوشهر، نتیجه برداشت بی‌رویه و بی‌توجهی به ظرفیت اکولوژیکی منطقه است. روند کنونی هم امنیت غذایی منطقه را تهدید می‌کند و هم بنیان‌های زیستی آن را نیز فرو می‌ریزد.

مرگ تدریجی یک میراث

الگوی کشت؛ مسئله‌ای که مزمن شد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقد جدی به الگوی کشت در ایران ارائه می‌دهد. تولید بسیاری از محصولات کشاورزی با استاندارد‌های جهانی و ظرفیت منابع آب کشور همخوانی ندارد. ایران بیش‌ازحد بر آب‌های آبی و زیرزمینی متکی است، در حالی که در بسیاری از کشور‌های جهان، سهم بیشتری از آب سبز (نزولات جوی) به‌کار گرفته می‌شود. ادامه این روند، یعنی مصرف ذخایری که برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده بود و بحران آب را از یک مشکل زیست‌محیطی به یک فاجعه بین‌نسلی تبدیل کرده است.

بهره‌وری؛ نجات یا توهم؟

افزایش بهره‌وری آب، شاید در برخی مناطق عملیاتی شده باشد، اما این در حالی است که این امر ناگزیر به کاهش مصرف آب منجر نشده است و در مواردی حتی به گسترش سطح زیرکشت و مصرف بیشتر انجامیده است. بهره‌وری بالا، بدون اصلاح الگوی مصرف، بحران را تشدید می‌کند.

در سال‌های اخیر، مفهوم بهره‌وری آب به‌عنوان یکی از راهکار‌های اصلی مقابله با بحران کم‌آبی مطرح شده است. با این حال، گزارش‌های علمی هشدار می‌دهند که افزایش بهره‌وری ناچار به کاهش مصرف آب منجر نشده است. در برخی مناطق، به‌دلیل افزایش بازدهی آبیاری، سطح زیرکشت گسترش یافته و در نتیجه، مصرف کل آب حتی بیشتر از گذشته شده است. به‌عبارت دیگر، بهبود فناوری آبیاری، در غیاب کنترل سطح زیرکشت و اصلاح الگوی تولید، می‌تواند به یک توهم مدیریتی تبدیل شود. این مسئله نشان می‌دهد که بحران آب ایران به غیر از چالش فنی آن، بیش از هر چیز، یک بحران سیاست‌گذاری است؛ بحرانی که با ابزار و فناوری روز، به‌تنهایی حل نخواهد شد، مگر آنکه هم‌زمان، ساختار تصمیم‌گیری و معیار‌های اقتصادی نیز دگرگون شود.

پیشنهاد‌های راهبردی مبتنی بر مفهوم آب مجازی

بر اساس یافته‌های این گزارش، اصلاح الگوی کشت و تجارت محصولات کشاورزی باید به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های مدیریت آب کشور تبدیل شود. در همین راستا، پژوهشگران تأکید کرده‌اند که صادرات محصولات پرمصرف از نظر آب و جایگزینی آن با واردات کالا‌های مشابه می‌تواند در بلندمدت موجب تعادل در تراز آب مجازی کشور شود. همچنین، لازم است در تدوین اسناد توسعه استانی، میزان دسترسی به منابع آب و محتوای آب مجازی محصولات مورد توجه قرار گیرد تا صنایع و فعالیت‌های کشاورزی، متناسب با ظرفیت واقعی محیط طبیعی شکل گیرند. این رویکرد می‌تواند از تشدید تنش آبی در سال‌های آینده جلوگیری کرده و زمینه‌ساز حرکت به‌سوی کشاورزی پایدار و امنیت غذایی بلندمدت شود.

تقصیر با طبیعت نیست؛ پای سیاست‌گذار در میان است

خشکسالی را نمی‌توان انکار کرد؛ اما پافشاری بر سیاست‌های نادرست، توجیهی برای نابودی منابع نیست. ترکیب تغییر اقلیم با سوءمدیریت، خطری دوچندان است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضرورت تدوین سند بلندمدت آب، اصلاح الگوی کشت، حمایت از کشاورزی پایدار و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر را مطرح کرده است.

نقش رسانه؛ آخرین سنگر بیداری

رسانه تنها نهاد باقی‌مانده برای بیدارسازی افکار عمومی است. رسانه باید آب مجازی را روایت کند، باید آن‌چه را دیده نمی‌شود به تصویر بکشد، باید مردم را آگاه کند که هر انتخاب مصرفی، هر خرید و صادرات هر کالایی، ردپایی آبی دارد؛ ردپایی که فردای فرزندان این سرزمین را ممکن است خشک کند.

آب هنوز جاری است، اگر امروز بجنبیم

ایران هنوز فرصت دارد. منابع آب اگرچه تحلیل‌رفته و ته‌کشیده، هنوز نفس می‌کشند. اما این نفس کوتاه است؛ مگر آن‌که تصمیم‌ها تغییر کند. باید از تولید محصولات آب‌بر در مناطق بحرانی دست کشید و نخل‌ها را پیش از خاطره شدن نجات داد.

این یک هشدار و مطالبه ملی است. البته آن‌چه امروز در حال رخ‌دادن است، یک بحران تدریجی، اما تعیین‌کننده است، بحرانی که نه با خشکسالی مقطعی، که با سال‌ها تصمیم‌گیری نادرست، الگوی کشت ناکارآمد و تجارت پنهان آب شکل گرفته است. آب پنهان در قالب محصولات کشاورزی، بی‌آن‌که در هیچ ترازنامه‌ای به‌درستی ثبت شود، از این سرزمین خارج شده و سهم نسل‌های آینده را به بهایی ناچیز مصرف کرده است. مسئله دیگر سوای کمبود منابع به موضوع مرز‌های امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و حتی پایداری سکونت در بخش‌هایی از کشور مربوط است. اگر امروز بازنگری جدی و شجاعانه‌ای در سیاست‌های مصرف و صادرات صورت نگیرد، فردا دیگر نه فرصتی برای اصلاح باقی می‌ماند و نه ذخیره‌ای برای جبران. این هشدار حاصل جمع سال‌ها بی‌توجهی به واقعیتی است که حالا خود را بی‌پرده آشکار کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد بحران آب در ایران بیش از آنکه طبیعی باشد، نتیجه نبود درک مفاهیم نوین در سیاست‌گذاری است. آب مجازی، امروز خط مقدم دفاع از منابع بین‌نسلی است و بی‌توجهی به آن، معادل امضای حکم نابودی آینده است.