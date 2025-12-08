پخش زنده
کتاب «روی ماه دی» نوشته سیده مریم گلچمن، روایتی کمتر شنیدهشده از مادر شهیدان گنجی است؛ مادری از خطه بوشهر که با وجود زندگی در محیط روستایی و سخت سه نسل یتیمداری کرده و پنج شهید را تقدیم انقلاب اسلامی میکند.
مریم گلچمن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کتاب «روی ماه دی» سیر رشد و تعالی مادری را روایت میکند که به تعبیر نویسنده «از کویر آمد، اما دریا زایید»؛ زنی که سالها بار تربیت خواهران، فرزندان و نوهها را بر دوش میکشد و تبدیل به ستون خانوادهای میشود که ثمرهاش، مجاهدانی برجسته در عرصه انقلاب و دفاع از کشور است.
خانم گلچمن گفت: کتاب تصویر زندگی مادری پر از رنج و فراق است. مادر از کودکی مسئولیتهای خانواده خود را به عنوان فرزند ارشد برعهده داشته و از خواهران قدونیمقد کوچکش مراقبت میکند، بعدتر یتیمهای خودش و بعد یتیمهای پسرش. این زن سه نسل یتیمداری میکند. داغ پدر، همسر جوان، داغ دو پسر جوان و در آخر هم داغ نوه میبیند.
نویسنده کتاب «روی ماه» افزود: ابتدا قرار بود پیادهسازی اولیه کتاب توسط نویسندگانی خارج از استان تکمیل شود، اما به دلیل گویش بومی و جنس زندگی و فرهنگ مردم بوشهر از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۹۸، این کار از عهده نویسندگان غیر بومی خارج بود. از این رو پروژه مجدداً به وی سپرده شد و او این مسئولیت را «رزق شهدا» برای خود میدانم.
خانم گلچمن گفت: سخنان مقام معظم رهبری در کنگره شهدای سال ۱۳۹۸ درباره زنده نگه داشتن یاد چهار شهید برجسته استان از جمله شهید صادق گنجی برای بنده حجتی قطعی شد تا نوشتن این کتاب را آغاز کنم. برای من، زنده نگه داشتن یاد شهدا چیزی جز نوشتن نبود. همانجا لبیک گفتم و کار را شروع کردم.
وی افزود: کتاب «روی ماه» علاوه بر روایت زندگی مادر شهیدان گنجی، تصویری نزدیک و بومی از فرهنگ، باورها، آداب و سبک زندگی مردم جنوب در هفتاد سال گذشته؛ از تغییرات ابزارها و پوشش تا تحولات اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر ارائه میدهد.
خانم گلچمن گفت: «روی ماه دی» یعنی روی زیبای مادر؛ در فرهنگ جنوب و بوشهر، «دی» به معنای مادر است یعنی زنی که مثل خداوند قدرت آفرینش دارد. همان که سلمان هراتی میگوید: «اینجا مادران از کویر میآیند، اما دریا میزایند».
کتاب «روی ماه دی» کار از انتشارات سوره مهر است که ماه گذشته رونمایی و منتشر شد.