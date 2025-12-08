به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی گفت: ماموران انتظامی بخش یامچی حین گشت زنی به یک خودروی نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند و در بازرسی از این خودرو تعداد ۸۱کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف و یک نفر متهم در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: پلیس با تمام توان و با به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.