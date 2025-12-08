رئیس دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش محوری پژوهش در حل مشکلات ملی گفت: راهی جز پژوهش برای رسیدن به استقلال و رشد اقتصادی نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مراسمی با حضور مسئولان دانشگاهی، از ۷۰ پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه مازندران تجلیل شد.

صالحی‌عمران، رئیس دانشگاه مازندران، در این مراسم گفت: هر کشوری که می‌خواهد آینده خود را بسازد، باید به پژوهش اهمیت دهد.



وی افزود: پژوهش و پژوهشگران می‌توانند راه‌حل‌هایی برای مسائلی چون آلودگی هوا، تحریم و کمبود آب ارائه کنند و جامعه را از فقر رهایی بخشند.

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به رتبه ۲۶ این دانشگاه در سطح کشور، بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با جامعه از طریق تعریف مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در پایان گفت: اگر می‌خواهیم استقلال داشته باشیم و به رشد اقتصادی برسیم، راهی جز پژوهش نداریم.