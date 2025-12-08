به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی در نشست خبری مشترک با همتایش از جمهوری آذربایجان در باکو خاطرنشان کرد: تهران و باکو درباره امنیت منطقه، کاملا جدی و معتقد به همکاری برای تحقق این هدف هستند و ساز و کار ۳ به علاوه ۳ در همین چارچوب شکل گرفته است که دو کشور به آن اهمیت می‌دهند.

وی گفت: در یک سال گذشته در حوزه سیاسی، رفت و آمد‌های سطح بالا میان مقام‌های دو کشور انجام شده است. آقای پزشکیان در یکسال گذشته، دو سفر رسمی به باکو داشت، نخست، دیدار رسمی دوجانبه و دیگری، دیدار برای حضور در نشست سران اکو و منتظر میزبانی از رئیس جمهور و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در تهران هستیم.

رئیس نهاد سیاست خارجی، مهم‌ترین توافق سفرش با باکو را گسترش مشورت‌ها و رفت و آمد‌های دیپلماتیک میان دو کشور دانست و افزود: هدف از این رایزنی‌ها این است که روابط دو کشور را به سطح بدون مشکل برسانیم و بر گسترش روابط دو کشور متمرکز شویم.

عراقچی با اشاره به اشتراکات و منافع متقابل بسیار میان تهران و باکو، تصریح کرد: البته طبیعی است که اختلاف‌ها و سوء تفاهم‌هایی نیز داریم که باید در مسیر گفت‌و‌گو، حل و فصل شود.

وی با قدردانی از میزبانی بسیار گرم و شایسته همتایش از جمهوری آذربایجان گفت: ما در ایران مصمم هستیم رابطه مان را با جمهوری آذربایجان در همه ابعاد گسترش دهیم.

وزیر امور خارجه همچنین با ابراز خرسندی از این که روابط دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان در روند خوبی قرار گرفته است از روند صلح میان این کشور‌ها استقبال و حمایت کرد.

عراقچی افزود: پیشنهادی که جمهوری آذربایجان برای برگزاری جلسه بعدی۳+۳ در باکو و پس از آن در ایروان مطرح کرده است پیشنهاد خوبی است و ما از آن حمایت می‌کنیم و ابتکار خوبی می‌دانیم که می‌تواند باعث قدرت گرفتن و موثرتر شدن این ساز و کار شود.

رئیس دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح راه آهن رشت- آستارا، پیشرفت این طرح را مطلوب دانست و افزود: ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه، همکاری خوبی در این زمینه دارند و سرمایه‌گذاری‌های لازم تامین و قراردادها، انجام شده است و اکنون مشغول انجام مقدمات لازم برای اجرایی شدن این طرح هستیم.

عراقچی با اشاره به تامین بیش از ۵۰ درصدی مقدمات لازم برای اجرایی شده این طرح ابراز امیدواری کرد که سال آینده به بهره برداری برسد.

وزیر امور خارجه همچنین درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: ما از هر حرکتی که به توقف جنایت‌ها و کشتار فلسطینیان، کمک‌رسانی به مردم غزه و خاتمه اشغال سرزمین فلسطین شود، استقبال می‌کنیم.

عراقچی تاکید کرد: هیچ تدبیر و طرحی نباید حق بدیهی ملت فلسطین را برای تعیین سرنوشت شان، مخدوش و یا تضعیف کند و حاکمیت آنان را بر سرزمین شان، تحت تأثیر قرار دهد.