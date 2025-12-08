به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مشارکت و همدلی مردم روستا و اهمیت به شور و مشورت سازنده سبب شده در سال‌های گذشته اتفاق‌های خوبی در این روستا رقم خورد.

اهالی روستا با واگذاری زمین و پرداخت هزینه‌ها سبب ساز بازسازی مسجد، ساخت مدرسه، ساخت دو زمین چمن، احداث پارک، راه اندازی مدرسه فوتبال، آسفالت معابر روستایی، بهبود راه‌های روستایی به باغات و احداث منطقه گردشگری شدند.

آنها می‌گویند: بزرگان و جوانان روستا به نمایندگی از اهالی برای تصمیم گیری درباره موضوعات، مسائل و مشکلات روستا در مسجد با هم بحث و تبادل نظر می‌کنند.

همکاری، مشارکت و مشورت مردم در عمران و آبادانی روستا و حل مشکلات سبب شده تا به عنوان روستای برتر در سطح استان مرکزی معرفی شود.