بهره مندی بانوان از خدمات رایگان اتوبوسرانی به مناسبت روز مادر

رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، خدمات اتوبوس های درون شهری کرج به مدت سه روز برای بانوان رایگان شد.