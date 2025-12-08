پخش زنده
رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، خدمات اتوبوس های درون شهری کرج به مدت سه روز برای بانوان رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، امیدوار حسینی گفت: طرح استفاده رایگان اتوبوسهای شهری از روز سهشنبه ١٨ آذر تا پنجشنبه ٢٠ آذر ماه جاری در تمامی خطوط اتوبوسرانی کرج اجرا خواهد شد.
وی افزود: دراین مدت تمام بانوان میتوانند بدون پرداخت هزینه از خدمات اتوبوسرانی شهری کرج بهرهمند شوند.
کلانشهر کرج دارای حدود ۴۵۰ دستگاه اتوبوس است که بیش از نیمی از مسافران این خودروهای عمومی استفاده می کنند.