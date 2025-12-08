مدیرکل پیمان و امور قرارداد‌های شرکت عمران شهر‌های جدید بر اهمیت شفافیت و رقابت در مناقصات طرح‌های مسکن و عمرانی مهستان تأکید کرد و افزود: تا پایان سال جاری، تعداد قرارداد‌ها به ۴۹ مورد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بازدید اخیر مدیرکل پیمان و امور قراردادهای شرکت عمران شهرهای جدید، آخرین وضعیت قراردادهای پروژه‌های عمرانی و مسکن شهر جدید مهستان بررسی شد.

از ابتدای سال جاری، ۳۴ قرارداد به ارزش بیش از ۶۷۱۷ میلیارد ریال به امضا رسیده است که ۱۱ مورد مربوط به حوزه مسکن و مابقی پیمانکاری بوده‌اند.

این قراردادها با تأمین اعتبار از آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و منابع دولتی انجام می‌شود.

مناقصات شرکت به‌صورت عمومی در روزنامه‌ها و سامانه تدارکات الکترونیکی اعلام می‌شوند تا شفافیت تضمین شود.

پیش‌بینی شده تا پایان سال ۱۵ قرارداد دیگر نیز منعقد گردد و روند توسعه طرح ها ادامه یابد