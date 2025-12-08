پخش زنده
طرح «نور» به منظور تجهیز مساجد مناطق محروم، در هفت استان کشور، در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، طرح «نور» با همت بنیاد علوی در هفت استان کشور در حال اجراست و تاکنون ۱۹۷ مسجد در ۱۷ شهرستان از مناطق شهری و روستایی، با فرش سجادهای، سیستمهای صوتی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نوین، تجهیز شدهاند.
این طرح برای تجهیز مساجد مناطق محروم کشور در ۷ استان خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، مرکزی، هرمزگان و همدان در حال اجراست؛ و در چارچوب این طرح، تاکنون ۱۹۷ مسجد در ۱۷ شهرستان این استانها تجهیز شده است.
اجرای طرح «نور» با هدف بهبود فضای عبادی و ارتقای زیرساختهای فرهنگی در نقاط مختلف کشور از سوی بنیاد علوی اجرا میشود.