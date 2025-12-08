به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، طرح «نور» با همت بنیاد علوی در هفت استان کشور در حال اجراست و تاکنون ۱۹۷ مسجد در ۱۷ شهرستان از مناطق شهری و روستایی، با فرش سجاده‌ای، سیستم‌های صوتی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نوین، تجهیز شده‌اند.

اجرای طرح «نور» با هدف بهبود فضای عبادی و ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی در نقاط مختلف کشور از سوی بنیاد علوی اجرا می‌شود.