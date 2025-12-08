پخش زنده
امروز: -
فیلم علمی - تخیلی «مرد دوگانه» با بازی ویل اسمیت از شبکه نمایش، مستند سه قسمتی «صدای خاموش» از شبکه افق و مجموعه تلویزیونی «بهار شیراز» از قاب شبکه دو سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش امشب، «مرد دوگانه» را ساعت ۲۳ پخش میکند؛ اثری اکشن و علمیتخیلی که با روایت تقابل یک مامور کارآزموده، یکی از متفاوتترین تجربههای سینمایی را برای مخاطبان رقم میزند.
«مرد دوگانه» که توسط انگ لی کارگردانی شده، دوشنبه ۱۷ آذر ماه روانه آنتن میشود.
بازیگرانی، چون ویل اسمیت، مری الیزابت وینستد، کلایو اوون، بندیکت وانگ، داگلاس هاج، رالف برون، لیندا ایمند و ایلیا ولوک در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک مامور پا به سن گذاشته که در آستانه بازنشستگی از طرف جایی که در آنجا کار میکرد مورد هدف مرگ قرار میگیرد.
او در ادامه متوجه میشود کسی که برای نابودی وی آمده، یک نسخه جوان شده و تکامل یافته از خودش است که میتواند تمامی حرکات و قدمهای او را پیش بینی کند و قرار است جایگزین وی در آینده شود...
فیلم سینمایی «مرد دوگانه» دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و سه شنبه ۱۸ آذر ماه در ساعتهای ۷ و ۱۵ بازپخش خواهد شد.
مستند «صدای خاموش»
مستند سه قسمتی «صدای خاموش» با تمرکز بر تاریخچه سرکوب جریانهای فکری و دانشجویی در دانشگاههای آمریکا، امروز، دوشنبه ۱۷ آذر از شبکه افق سیما پخش میشود.
مستند «صدای خاموش» در قسمت اول خود با عنوان «صدای دانشگاه» به بررسی و مقایسه سرکوب جریانهای فکری و دانشجویی در دانشگاههای آمریکا در دو دوره تاریخی ؛ از اعتراضات ضد جنگ ویتنام تا اعتراضات ضد جنگ غزه پرداخته است.
این مجموعه مستند سه قسمتی با هدف بررسی دوران تاریخی مککارتیسم و تشابهات آن با جریانهای معاصر در غرب ، بهویژه مککارتیسم ضد فلسطینی، تهیه شده است.
عوامل این مستند عبارتند از: حسین خورشیدی (نویسنده و کارگردان)، حجت ماکویی (تهیهکننده)، وحید رونقی (گفتار متن)، عباد جعفری و پوریا سلیم زاده (پژوهش)، حسین خورشیدی (تدوین)، سید امیر میرسمیعی (گرافیک تصویری) و علی بخشایش (گرافیک و لوگو)
این مستند توسط موسسه اندیشه و هنر شهید آوینی و مدرسه اندیشه و هنر ماه تهیه شده و تلاش دارد با نگاهی تاریخی و تحلیلی، صدای دانشجویان و جریانهای سرکوبشده فکری را بازگو کند.
زمان پخش این قسمت دوشنبه، ۱۷ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۵:۳۰ خواهد بود.
مجموعه تلویزیونی «بهار شیراز»
شبکه دو سیما همزمان با شب یلدا، پخش سریال تازه خود با عنوان «بهار شیراز» محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ را آغاز میکند؛ مجموعهای قصهگو، پرشخصیت و متفاوت که ترکیب اپیزودیک و روایی آن، تجربهای تازه برای مخاطبان خواهد بود.
سریال «بهار شیراز» بهعنوان جدیدترین محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ، بزودی به کنداکتور این شبکه اضافه میشود.
این مجموعه تلویزیونی با ساختاری اپیزودیک، اما در عین حال پیوسته، روایتهایی مستقل را در هر قسمت پیش میبرد و در کنار آن، با حضور شخصیت های ثابت ، یک خط داستانی کلی را نیز دنبال میکند.
«بهار شیراز» با نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و بازیگرانی، چون مجتبی فلاحی، قربان نجفی، سودابه بیضایی، نسرین نکیسا، مازیار مهرگان، سارا رشیدی و ناهید استواری در آن نقشآفرینی میکنند.
این سریال که حالوهوایی اجتماعی و روایتمحور دارد، در بلندترین شب سال و همزمان با شب یلدا نخستین قسمت خود را روی آنتن خواهد برد؛ شبی که شبکه دو با آغاز «بهار شیراز»، فصلی تازه از قصهگویی تلویزیونی را برای مخاطبان خود آغاز میکند.