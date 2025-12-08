فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی از تقویت یگان‌ها و پاسگاه‌های مرزبانی در حوزه هوشمندسازی، رصد الکترونیک و بهسازی زیرساخت‌ها خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در حاشیه مراسم تکریم فرمانده پیشین و معرفی فرمانده جدید هنگ مرزی خوی، سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی بر ادامه روند تقویت زیرساخت‌های مرزی و ارتقای توان عملیاتی مرزبانی در این استان تأکید کرد.

وی با اشاره به گستره مرزبانی گفت: آذربایجان‌غربی با حدود نه صد شصت و هفت کیلومتر مرز مشترک با عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان از مهم‌ترین پهنه‌های مرزی کشور است و یگان‌ها و پاسگاه‌های مرزبانی در این مرز طولانی به صورت مستقل مأموریت‌های خود را اجرا می‌کنند. به گفته سردار احمدی صیانت از حرمت مأموریت مرزبانی و پشتیبانی از مرزبانان از اولویت‌های همیشگی این فرماندهی است.

فرمانده مرزبانی استان اقدامات انجام‌شده در هشت ماه گذشته را در حوزه هوشمندسازی، رصد الکترونیک و بهسازی زیرساخت‌ها ارزنده توصیف کرد و افزود: نزدیک به بیست و هفت مقر مرزبانی در شهرستان‌های ماکو، خوی و ارومیه امسال به شبکه برق سراسری متصل شده‌اند، همچنین بخشی از پایگاه‌ها از گاز سراسری بهره‌مند شده‌اند و طرح‌های آبرسانی، آسفالت و بهسازی مسیر‌های مرزی با سرعت مناسبی در حال اجراست.

سردار احمدی اولویت مرزبانی استان در ماه‌های آینده را ادامه روند خوشایندسازی، تکمیل برق‌رسانی و آبرسانی، و توسعه سامانه‌های هوشمند دانست و گفت : تلاش می‌کنیم شرایط مناسب‌تری برای خدمت مرزبانان فراهم کنیم و ناتمام‌مانده‌های زیرساختی را در سال آینده به نتیجه برسانیم.