آبخیزداری استان اصفهان، برای رسوب گیری و لایروبی بند‌های خاکی و پخش سیلاب نیازمند اختصاص اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب وقوع سیلاب در استان گزارش می‌شود، گفت: با اجرای طرح‌های آبخیزداری ۱۰ تا ۳۰ درصد این میزان را می‌توان مدیریت کرد.

حسین یاری افزود: سالانه می‌توان با آبگیری تمام طرح‌های آبخیزداری، تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این بارش‌ها را استحصال کرد.

وی ادامه داد: حدود ۸۹ درصد از مساحت ۱۰.۷ دهم میلیون هکتاری استان اصفهان را اراضی ملی شامل می‌شود که از این میزان ۶.۷ دهم میلیون هکتار ظرفیت مدیریت سیلاب را دارد.

حسین یاری با بیان اینکه از این ظرفیت تاکنون ۴.۷ دهم میلیون هکتار مطالعات احداث بند اجرا شده، افزود: پیش بینی می‌شود تا چشم انداز ۱۴۲۵ مطالعات این طرح آبخیزداری به پایان برسد.

وی ادامه داد: باتوجه به گذشت ۳ دهه ازاجرای طرح‌های آبخیزداری همچنان نیاز به مرمت، لایروبی ورسوب برداری به خصوص بند‌های خاکی وپخش سیلاب‌ها در استان احساس می‌شود.

حسین یاری افزود: برخلاف درخواست‌های متعدد هم اکنون هیچ ردیف اعتباری مستقل نه ازطرف سازمان برنامه وبودجه کشورو نه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان به این منظور اختصاص داده نشده، که نیازاست ازطریق دستگاه‌های مربوطه این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: کنترل سیلاب، تغذیه سفره ها‌ی آب زیر زمینی، افزایش پوشش گیاهی، افزایش دبی قنات و چاه‌های پایین دست و جلو گیری از خسارت تاسیسات پایین دست شامل جاده‌های مواصلاتی، منازل مسکونی و اراضی کشاورزی از مزایای احداث بند‌های خاکی و پخش سیلاب‌ها است.