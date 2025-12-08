مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برپایی جشنواره ملی عکس فلامینگو گفت: این رویداد گامی موثر در راستای تلفیق حفاظت از محیط زیست، تقویت اقتصاد محلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، محمد محمدی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در مراسم رونمایی از چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو در شهر بهشهر، بر نقش محوری فرهنگ در توسعه پایدار و حفظ هویت محلی تاکید کرد و گفت: در این مراسم که به مناسبت برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی عکس فلامینگو، در بهشهر برگزار می‌شود چنین رویداد‌هایی می‌تواند یک پایلوت موفق برای استان مازندران باشد.

وی با اشاره به تمرکز بر محیط زیست افزود: این جشنواره ملی با محوریت تالاب‌های کشور و به طور خاص پناهگاه حیات‌وحش میانکاله برگزار خواهد شد و اهدافی مانند بررسی تاثیر آلایندگی صنایع، تغییرات اقلیمی، زندگی بومی و جاذبه‌های گردشگری تالاب‌ها در دستور کار است.

مدیر کل ارشاد مازندران با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته، توسعه را مبتنی بر فرهنگ دانست و گفت: با یک فرهنگ درست می‌توانیم اقتصاد شهر را بهینه کنیم.

محمدی بر این نکته تاکید کرد که پروژه‌های عمرانی باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد: امروز برای حفظ میانکاله یک جشنواره هنری تعریف کنیم و این با ساختار بهتری تعریف شود.

پاسداشت زبان و موسیقی اصیل طبری

یکی از محور‌های اصلی سخنان محمدی، اهمیت حفظ زبان مادری طبری (مازندرانی) و موسیقی اصیل منطقه بود.

او با اشاره به اصالت در موسیقی بهشهر گفت: موسیقی بهشهر بیشتر از اینکه نوشتاری داشته باشد، خنیاگری دارد و این باعث ماندگاری زبان مازندران شد.

در پایان، مدیرکل ارشاد مازندران با قدردانی از همه دست‌اندرکاران و حامیان جشنواره فلامینگو، ابراز امیدواری کرد: این رویداد گامی موثر در راستای تلفیق حفاظت از محیط زیست، تقویت اقتصاد محلی و صیانت از میراث فرهنگی مازندران باشد.