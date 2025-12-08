سامانه آموزش مجازی شاد، سامانه ای که برای برگزاری کلاس های درس بر بستر فضای مجازی ایجاد شد اما عملکرد آن هنوز با مشکلاتی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به اینکه سیستم آموزشی کشور در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ تجربه آموزش غیرحضوری دانش آموزان و آموزش عالی را داشته است انتظار می‌رود؛ با پیشرفت علم و توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی با بهره‌گیری از فناوری نوین مشکلات این چنینی را رفع کند تا بعد از حدود ۵ سال این مشکلات دوباره گریبانگیر خانواده‌ها نشود ، زیرا دانش آموزان سرمایه‌های یک جامعه محسوب می‌شوند و آموزش یکی از ارکان اصلی هر کشوری است باید مورد توجه تصمیم سازان کشور قرار گیرد.



محمد الماسی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد...



