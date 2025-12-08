به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده پادگان امام رضا(علیه السلام) مراغه در این مراسم، با اشاره به ضرورت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا گفت: عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی از برکت خون شهدا است.

سرهنگ حسن راه چمنی افزود: یادمان شهید گمنام در پادگان امام رضا(علیه السلام) برای خانواده‌های کوی سازمانی و نیروهای ارتش افتخار بزرگی است.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری یادواره، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

سخنرانی امیر عباسی مشاور فرمانده نیروی زمینی ارتش، نوحه سرایی، اجرای سرود‌های حماسی توسط دانش آموزان و پخش نماهنگ از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.