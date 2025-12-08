مردم و خیران خنجی در آستانه فصل بارش های زمستانی آب انبارهای این شهرستان را لایروبی کردند.

لایروبی آب انبارهای خنج به همت مردم و خیران

لایروبی آب انبارهای خنج به همت مردم و خیران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در حال حاضر در شهرستان خنج بویژه مناطق روستایی و عشایری ۸۰۰حلقه آب انبار قابل بهره برداری وجود دارد که بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز این شهر و ۶۴ روستای این شهرستان از این آب انبارها تامین می شود.

به هنگام بارش باران همراه با سیلاب مقداری از گل ولای در برگه ها ته نشین می شود که به مرور زمان با افزایش گل ولای حجم زیادی ازحجم ذخیره آب را می گیرد و به همین دلیل مردم شهرستان خنج هر سال در این ایام بصورت خود جوش اقدام به لایروبی برگه ها می کنند.

از اواخر مهر ماه تا کنون ۶۵ حلقه آب انبار در حومه شهر خنج و روستاها تابعه لایروبی شده و تلاش براین است که تا پایان آذر ماه و شروع بارش های زمستانی تعداد آب انبارهای لایروبی شده به ۱۰۰ حلقه برسد و بیش از ۱۰۰۰ متر مکعب آب برحجم ذخایر برگه ها اضافه شود.

تاکنون خیران شهرستان خنج برای لایروبی آب انبارها یک و نیم میلیارد تومان کمک کرده اند.