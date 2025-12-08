به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده مردم حوزه انتخابیه اصفهان وورزنه در مجلس شورای اسلامی درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های قانون گذاری درحوزه هوای پاک گفت: کمتر به قانون هوای پاک که شامل ۳۴ ماده است پرداخته شده وگزارشی از وظیفه دستگاه‌ها تهیه شد و کمسیون اصل ۹۰ ورود پیدا کرد که بخشی استانی و بخشی ملی است.

حامد یزدیان افزود: مردم ومسئولان هم برای رفع این چالش وظایفی دارند که لازم است هر کدام به وظایف خود طبق قانون هوای پاک عمل کنند.

وی گفت: این قانون ۱۳ آئین نامه دارد که ۱۰ مورد از آن مربوط به سازمان محیط زیست، دو آئین نامه مربوط به وزارت کشور و یک آئین‌نامه مربوط به سازمان انرژی اتمی است که همه اینها را لازم است این دستگاه‌ها تهیه کنند.

حامد یزدیان افزود: این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۷ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.

براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.