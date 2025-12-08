تماشاخانه سیار جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امروز در جنت آباد شهر پالیز و روستای موسی آباد شهرستان اسدآباد ۴ برنامه اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد گفت: امروز گروه نمایشی تماشاخانه سیار برای اجرای برنامه در شهرستان اسدآباد حضور داشتند و علاوه بر اجرا در محله جنت آباد شهر پالیز و روستای موسی آباد در محل ارشاد نیز برنامه داریم.

رضا قاسمی افزود: سینما روباز شهرستان در مرحله پایانی خود قرار دارد و سال آینده این سینما در محل بنای یادبود سیدجمال الدین اسدآبادی به بهره برداری خواهد رسید.

او تأکید کرد: تماشاخانه سیار جشنواره کودک و نوجان استان در ۲۵ نقطه اجرای برنامه دارند.