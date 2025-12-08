بارش باران که از بامداد امروز در استان همدان آغاز شده، موجب شادمانی و شکرگزاری مردم به درگاه الهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به برکت بارش رحمت الهی، شهر نفسی تازه کرد و هوا لطافتی دلپذیر گرفت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: از بامداد امروز در بخش‌هایی از مناطق شمال غرب و جنوب غرب این استان شاهد بارش‌هایی بیشتر پراکنده و خفیف بودیم و در ساعاتی از امروز تا فردا ظهر بارش‌های ملایم پیش بینی می‌شود.

روح الله زاهدی افزود: از فردا سه شنبه بعدازظهر تا چهارشنبه بعدازظهر به مدت ۲۴ ساعت در بخش‌هایی از نیمه غربی، جنوب غرب، دامنه الوند و دامنه گرین شدت بارش‌ها بیشتر خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: بارش‌ها تا روز پنجشنبه ادامه دارد و اوج بارندگی برای روز چهارشنبه است.

روح الله زاهدی افزود: از نظر دمایی با فعالیت سامانه بارشی در منطقه شاهد افزایش دما‌های صبحگاهی و کاهش دما‌های روزانه هستیم.