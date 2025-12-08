نماگر اصلی بازار سرمایه دوشنبه ۱۷ آذر ۳۱ هزار و ۷۳۱ واحد معادل ۰.۹۲ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴ هزار و ۵۹۶ واحدی معادل ۰.۴۷ درصد در سطح ۹۷۸ هزار و ۶۴۱ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۴ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید.

بازار در ابتدای معاملات متعادل آغاز شد و بر خلاف روز گذشته به‌تدریج بیشتر سهام شاخص‌ساز بویژه پالایشی‌ها بانکی‌ها و فلزی‌ها، با افزایش تقاضا وارد صف خرید شده یا در محدوده مثبت قرار گرفتند و در مجموع حدود ۶۳ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت به کار خود ادامه دادند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به صندوق‌های با درآمد ثابت و بیشترین خروج پول از صندوق‌های طلا و سکه اختصاص داشت.

بیشترین ارزش معاملات نیز مربوط به استخراج کانه‌های فلزی و بانکی‌ها بود