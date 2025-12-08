به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربت‌ حیدریه، در مراسم رژه ناوگان خودرویی طرح امداد زمستانی گفت: در این طرح هشت پایگاه جاده‌ای اورژانس، سه پایگاه ثابت و دو تیم سیار هلال‌احمر با مشارکت ۳۰ داوطلب تخصصی در محورهای ارتباطی شهرستان مستقر شده‌اند.

مهدی مطلبی افزود: عملیات راهداری زمستانی با همکاری ۴۰ نفر از کارکنان و استفاده از ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه‌سنگین در پنج پایگاه ثابت و موقت از جمله راهدارخانه‌های شهید یوسفی در رباط‌سنگ، گرماب، گردنه سبز و بوری‌آباد انجام می‌شود.

وی گردنه خماری در منطقه رباط‌سنگ را مهم‌ترین چالش راهداری زمستانی در مسیر تربت‌حیدریه ـ مشهد دانست و گفت: این نقطه حادثه‌ خیز در زمان یخبندان موجب اختلال در تردد خودروها می‌شود.

طرح زمستانی و ایمنی جاده ها تا نوروز سال آینده با همکاری دستگاه‌هایی از جمله اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و یگان‌های نظامی ادامه دارد.