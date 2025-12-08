پخش زنده
محفل «جلوههای حضرت زهرا سلاماللهعلیها در قرآن»، ۲۰ آذر به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ویژه بانوان تهرانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، محفل «جلوههای حضرت زهرا سلاماللهعلیها در قرآن» با حضور دختران و بانوان قرآنی استان تهران برگزار خواهد شد.
برگزاری این مراسم را نهضت قرآنی محیا (اداره قرآنی تبلیغات اسلامی تهران) با مشارکت بیش از دو هزار دختر قرآنی برنامهریزی کرده است و از مهمترین رویدادهای قرآنی ویژه بانوان در استان به شمار میرود.
این محفل با حضور جمعی از اساتید، قاریان و هنرمندان قرآنی همراه است. در این برنامه، فرشته ایزدی اجرای مراسم را بر عهده دارد و غزاله سهیلیزاده، قاری بینالمللی به اجرای تلاوت میپردازد.
همچنین زهرا خلیلیثمرین به عنوان ترتیلخوان، زهرا انصاری به عنوان حافظ کل قرآن و گروه تواشیح «آفاق»، اجرای بخشهای مختلف محفل را برعهده خواهند داشت. همچنین گروه هنری «حنانه» در این برنامه نمایشی به همین مناسبت ارائه میکند.
این برنامه پنجشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۴ در مصلای امام علی (ع) واقع در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد و میزبان بانوان علاقهمند به فعالیتهای قرآنی خواهد بود.