به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هجدهمین جشنواره جوان سرباز با حضور جمعی از فرماندهان، سربازان و مسئولان شهرستان سردشت برگزار شد. در این مراسم فرمانده سپاه سردشت، خدمت مقدس سربازی را یکی از ارزشمندترین وظایف جوانان در جمهوری اسلامی دانست و گفت:سربازی در جمهوری اسلامی یک وظیفه مقدس است؛ ما همه سربازیم. برای دفاع از آرمان‌های انقلاب، هزاران شهید تقدیم کرده‌ایم و این افتخاری بزرگ برای ملت ماست.

سردار صمد محمدعلی‌زاده با یادآوری حضور سربازان در خطوط مقدم امنیت کشور اظهار کرد:سرباز ما بار‌ها در شرایط سخت، به‌تنهایی از کیان اسلامی دفاع کرده است؛ در بسیاری از درگیری‌ها که خودم فرمانده بودم این رشادت‌ها را از نزدیک لمس کرده‌ام. سربازان باید قدر این مسئولیت بزرگ را بدانند و مردم نیز باید به جوانانی که شبانه‌روز برای امنیت کشور بیدارند، افتخار کنند.

فرمانده سپاه سردشت با اشاره به دوران گذشته و نظام کاپیتولاسیون افزود:روزی در این کشور نه سردار ارزش داشت و نه سرباز؛ برای کوچک‌ترین امور باید از مستشاران آمریکایی اجازه می‌گرفتند. اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، خودباوری در کشور نهادینه شده و سربازان ما به جایگاهی رسیده‌اند که حتی پهپاد‌های ما در آمریکا کپی‌برداری می‌شود.

او ادامه داد:سربازان هوافضای سپاه امروز موشک و پهپاد تولید می‌کنند و این دستاورد‌ها مایه افتخار ملی است. آمریکا و رژیم صهیونیستی از قدرت نظامی و پیشرفت‌های دفاعی ما هراس دارند و همین اقتدار باعث شده دشمن جرأت خطا نکند.

سردار محمدعلی‌زاده با تأکید بر اهمیت هوشیاری فرهنگی و تهدیدات نوظهور گفت:دختران و خواهران ما را با بی‌حجابی و جوانان را با فضای مجازی، ماهواره و اینترنت که ابزار دشمن است، سرگرم کرده‌اند. اینها تغییر سبک زندگی اسلامی را هدف گرفته و باید مراقب باشیم تا تجربه‌های تلخ اندلس تکرار نشود.

در پایان این مراسم، از سربازان نمونه شهرستان سردشت با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.