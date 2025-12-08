معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تامین آجیل، انار، میوه و سایر اقلام مصرفی پایتخت‌نشینان برای شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعیدسالاری گفت: سازمان میادین برای تامین آجیل، انار، میوه‌های پر مصرف و همچنین سایر اقلام مصرفی شهروندان تهرانی برنامه‌ریزی‌ کرده است.

وی افزود: با توجه به نوسانات قیمیتی، التهاب ارز که شرایط خاصی را در بازار به وجود آورده است، سازمان میادین با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده کمبودی در عرضه محصولات ندارد.

معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین از ابتدای آذر پیرو تدابیر مدیرعامل سازمان با همکاری معاونت بهره‌برداری، مدیران میادین به تمامی بهره‌برداران ابلاغ شده تا اقلامی مانند انار، هندوانه، خرمالو، آجیل و تمام محصولات پر مصرف شب یلدا به اندازه کافی تامین شود.

وی با اشاره به اختلاف قیمت محصولات عرضه شده در بازارها و میادین میوه و تره‌بار با سایر فروشندگان بیان کرد: بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در بخش میوه ۴۴ درصد، در بخش سیفی و فرنگی ۳۲ درصد و در اقلام پروتئینی ۱۳ تا ۲۲ درصد اختلاف قیمت وجود دارد.

سالاری درباره وضع توزیع مرغ و تخم مرغ در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار یادآور شد: با توجه به اینکه در یکی، دو هفته اخیر در زمینه مرغ و تخم مرغ التهاب بیشتری در شهر وجود داشت؛ با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در بحث تامین مرغ و تخم مرغ در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مرغ گرم با قیمت کیلویی ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان در حال عرضه است، آن هم در شرایطی که قیمت مرغ گرم در شهر کیلویی۱۶۰ هزار تومان است. مرغ منجمد نیز با کیلویی ۱۲۳ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در حال توزیع است.

معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: روزانه ۵۰ تن تخم مرغ در میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود.

وی با اشاره به وضع گوشت قرمز در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار افزود: ران منجمد گوسفندی کیلویی ۶۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سردست منجمد گوسفندی هم کیلویی ۵۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره عرضه می‌شود.

سالاری یادآور شد: یخچال بیشتر غرف پروتئینی پر از گوشت قرمز است. در مجموع روزانه ۱۰ تن گوشت قرمز درتمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار توزیع می‌شود.