رییس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به شروع بارش‌ها در محور‌های استان، از رانندگان خواست با توجه به لغزنده بودن جاده‌ها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ جعفری گفت: در فصل سرما همراه داشتن زنجیر چرخ در معابر کوهستانی الزامی است و رانندگان عزیز باید با نحوه استفاده از آن آشنا باشند تا در شرایط خاص بتوانند از آن بهره ببرند

وی اضافه کرد: تاکید میکنیم که رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بهترین راهکار برای پیشگیری از تصادفات در معابر لغزنده می‌باشد.

جعفری توصیه کرد: رانندگانی که قصد مسافرت برون شهری دارند حتما از سلامت وسیله نقلیه خود مطمئن باشند و ازشتاب پرهیز کنند.



