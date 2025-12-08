فرمانده انتظامی پاسارگاد گفت: سارق مسلح طلا فروشی که ۱۰ سال متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نگهبان گفت: در پی ارجاع چند فقره حکم جلب از مرجع قضایی مبنی بر دستگیری محکومان متواری، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلییس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و مخفیگاه فردی که پس از سرقت مسلحانه از طلا فروشی به مدت ۱۰ سال متواری بود را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با بیان تلاش شبانه روزی ماموران پلیس برای مقابله با مجرمان و هنجارشکنان، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.