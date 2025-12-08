پخش زنده
سرپرست راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت: گردنه تته در محور پاوه به مریوان به دلیل کولاک و کاهش ایمنی و دید، تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، سلیمی گفت : به اطلاع رانندگان، مسافران و کاربران جادهای محور پاوه به مریوان از طریق گردنه تته میرساند که به علت عدم وجود ایمنی راه از جمله مه غلیظ، عدم وجود دید افقی کافی و همچنین خطر ریزش کوه به علت تداوم بارشهای سنگین در این محور تا اطلاع ثانوی به صورت موقت مسدود اعلام میشود.
محور هجیج - اورامان به ژالانه به عنوان محور جایگزین اعلام شده است.