به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی عباس نژاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نقده از بازگشایی نمایشگاه هنر‌های تجسمی در این شهرستان خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور ۵۰ هنرمند هنر‌های تجسمی با بیش از یکصد اثر بازگشایی شده که رشته‌های خوشنویسی، نقاشی رنگ روغن، سیاه قلم، سوخته نگاری، مجسمه سازی، کار‌های هنری حجمی و صنایع دستی بانوان بمدت یک هفته از ۱۶ آذر در محل گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و بازدید برای عموم علاقمندان آزاد است.