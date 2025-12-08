به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در شهر دبیران و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محل، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: به همین منظور مامورین انتظامی با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه دو نفر از عاملان تیراندازی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری تک لول را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.