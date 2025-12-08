تجلیل از علی اکبر مرادیان گروسی پیر شعر گیلان تجلیل از علی اکبر مرادیان گروسی پیر شعر گیلان تجلیل از علی اکبر مرادیان گروسی پیر شعر گیلان تجلیل از علی اکبر مرادیان گروسی پیر شعر گیلان تجلیل از علی اکبر مرادیان گروسی پیر شعر گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان امروز در مراسمی که به مناسبت سالروز ۹۷ سالگی این شاعر و محقق گیلانی برگزار شد گفت: استاد علی اکبر مرادیان گروسی نزدیک به یک قرن با سرودن شعر‌های فارسی و گیلکی روایتگر هویت، ریشه‌ها و فرهنگ مردم این سرزمین بوده است.

یوسف سلمان خواه افزود: شناساندن مفاخر گیلانی به عموم مردم با استفاده از ظرفیت رسانه‌های مکتوب، مجازی و صدا و سیما می‌تواند در حفظ و انتقال فرهنگ بومی اثرگذار باشد.

وی افزود: علی اکبر مرادیان گروسی نویسنده ده‌ها جلد کتاب درباره زبان و ادبیات گیلکی و یکی از بنیانگذاران انجمن مفاخرِ گیلان است.

علی‌اکبر مرادیان گروسی، فرزند پدری کُرد از گروس بیجار و مادری همدانی است که در ۱۷ آذر سال ۱۳۰۷ در محله بوسار رشت به دنیا آمد؛ خانواده این شاعر و نویسنده گیلانی از تبار مهاجرانی هستند که به یاری سردار نهضت جنگل آمده بودند و در گیلان ماندند.

وی ۶ سال ابتدایی را در مدرسه رودکی رشت گذراند و پس از گرفتن مدرک کلاس ششم در کلاس آموزگاری دانشسرای مقدماتی رشت ثبت نام کرد و پس از ۲ سال درس خواندن در دانشسرای مقدماتی و دوران کارآموزی در تنکابن، به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.

مرادیان گروسی حدود ۳۰ کتاب به چاپ رساند و ۷۵ شماره هفته نامه گیله مرد را در کارنامه خود دارد و علاوه بر این، وی دارای مقالات متعدد علمی در زمینه ادبیات گیلان، به ویژه زبان گیلکی است که در مجلات علمی- پژوهشی کشور به چاپ رسیده است.

غزل گیلکی ِشال ترس مامد، گورخانه واران، آفتاب شوران شعر گیلکی بر وزن نیمایی، آئو، کیشکرت خوش خبره، هسا، تنگر، جا دکفته گبان و بسیاری آثار ارزنده دیگر از جمله آثار علی اکبر مرادیان گروسی است.