در مراسمی از علی اکبر مرادیان گروسی پیر شعر گیلان و از چهرههای ماندگار ادبیات بومی گیلان، در موزه میراث روستایی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان امروز در مراسمی که به مناسبت سالروز ۹۷ سالگی این شاعر و محقق گیلانی برگزار شد گفت: استاد علی اکبر مرادیان گروسی نزدیک به یک قرن با سرودن شعرهای فارسی و گیلکی روایتگر هویت، ریشهها و فرهنگ مردم این سرزمین بوده است.
یوسف سلمان خواه افزود: شناساندن مفاخر گیلانی به عموم مردم با استفاده از ظرفیت رسانههای مکتوب، مجازی و صدا و سیما میتواند در حفظ و انتقال فرهنگ بومی اثرگذار باشد.
وی افزود: علی اکبر مرادیان گروسی نویسنده دهها جلد کتاب درباره زبان و ادبیات گیلکی و یکی از بنیانگذاران انجمن مفاخرِ گیلان است.
علیاکبر مرادیان گروسی، فرزند پدری کُرد از گروس بیجار و مادری همدانی است که در ۱۷ آذر سال ۱۳۰۷ در محله بوسار رشت به دنیا آمد؛ خانواده این شاعر و نویسنده گیلانی از تبار مهاجرانی هستند که به یاری سردار نهضت جنگل آمده بودند و در گیلان ماندند.
وی ۶ سال ابتدایی را در مدرسه رودکی رشت گذراند و پس از گرفتن مدرک کلاس ششم در کلاس آموزگاری دانشسرای مقدماتی رشت ثبت نام کرد و پس از ۲ سال درس خواندن در دانشسرای مقدماتی و دوران کارآموزی در تنکابن، به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.
مرادیان گروسی حدود ۳۰ کتاب به چاپ رساند و ۷۵ شماره هفته نامه گیله مرد را در کارنامه خود دارد و علاوه بر این، وی دارای مقالات متعدد علمی در زمینه ادبیات گیلان، به ویژه زبان گیلکی است که در مجلات علمی- پژوهشی کشور به چاپ رسیده است.
غزل گیلکی ِشال ترس مامد، گورخانه واران، آفتاب شوران شعر گیلکی بر وزن نیمایی، آئو، کیشکرت خوش خبره، هسا، تنگر، جا دکفته گبان و بسیاری آثار ارزنده دیگر از جمله آثار علی اکبر مرادیان گروسی است.