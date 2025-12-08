پخش زنده
امروز: -
اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه اعلام کرد که شهروندان یزدی برای پیگیری نامههای خود نیاز به مراجعه حضوری ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد: با توجه به ثبت همه مکاتبات در سامانه اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به نشانی www.same.eadl.ir و ارجاع نامهها به استان برای بررسی و ارائه پاسخ، چنانچه در موادری ضرورت اخذ توضیحات احساس شود، مراتب از طرق مقتضی اعلام میگردد.
شایان ذکر است ارسال پیامک به مکاتبه کننده صرفاً به جهت اطلاع از روند پیگیری است و نتایج بررسی از طریق سامانه مرکز ارتباطات قابل رویت است.
با توجه به زمان بر بودن ثبت و ارسال نامهها به استان و پیش بینی اینکه بررسی اولیه تا دو ماه به طول انجامد، لذا مردم نباید نگران سرنوشت نامه خویش باشند.