به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور اعلام کرد: واردات تحت قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام مورد استقبال شرکت های واردکننده قرار گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای همکاری با دولت و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نهاده، اقدام به اطلاع رسانی و رایزنی با شرکتهای عضو نموده که نتیجه آن استقبال قابل توجه تامین کنندگان، به رغم کاستی ها و مطالبات قابل توجه ارزی آنان بود.

دبیران تشکل های مذکور اعلام کردند در این طرح وارد کنندگان همچون گذشته هیچگونه اختیاری در خصوص توزیع کالا نداشته و تسویه حساب مالی صرفاً از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام خواهد شد؛ البته لازمه توفیق و نتیجه بخش بودن این طرح را با توجه به حجم قابل ملاحظه استقبال شرکتهای وارد کننده، ایجاد فوری زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در شرکت پشتیبانی امور دام برای تسریع و تسهیل فرایند قرارداد تا تحویل کالا و پرداخت ارز دانستند تا از بروکراسی و تجمیع پرونده ها و مراجعات و تطویل فرایند مذکور جلوگیری شود.

آنان همچنین تاکید کردند: انتظار وارد کنندگان نهاده در شرایط کنونی از وزارت جهاد کشاورزی این است که پرداخت مطالبات ارزی وارد کنندگان بر اساس تاریخ کوتاژ صورت گرفته و شفافیت و عدالت در دستور کار قرار گرفته تا استمرار واردات و ثبات تامین نهاده با توجه به در پیش بودن ماههای پایانی سال از جمله ماه مبارک رمضان، عید نوروز و ذخیره سازی برای بهار سال آینده به نحو مطلوب مدیریت شود.