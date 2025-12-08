وضعیت ملخ‌ها در خراسان رضوی تحت کنترل و مراقبت کامل و پایش مستمر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد کانون‌های ملخ در سطح استان شناسایی و پایش شده و رصد و کنترل مابقی کانون‌ها با جدیت ادامه دارد.

نسرین شیبانی با تأکید بر ضرورت تحلیل و ارزیابی به‌ موقع وضعیت ملخ‌ها در استان، افزود: کانون یابی دقیق، برآورد جمعیت آفت و هوشیاری کامل کارشناسان از عوامل کلیدی در مدیریت مؤثر این پدیده است.

وی ادامه داد: اکیپ‌های عملیاتی برای مقابله با هرگونه طغیان احتمالی آماده است و آمادگاه ملخ استان در حال تعمیر و تجهیز ناوگان سمپاش است تا در صورت فعال‌ شدن کانون‌ها، اقدامات کنترلی به‌صورت فوری و هدفمند انجام شود.

شیبانی گفت: پایش مستمر مزارع و عرصه‌های طبیعی استان به‌صورت روزانه در دستور کار تیم‌های نظارتی قرار دارد تا از بروز خسارت به محصولات کشاورزی جلوگیری شود.