پخش زنده
امروز: -
کارشناس سلامت مرکز بهداشت قم با اشاره به اینکه طرح فلورایدتراپی در مدارس ابتدایی استان قم در حال اجراست گفت: امسال ۱۵۰ هزار دانشآموز تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت قم گفت: اجرای طرح فلورایدتراپی در مدارس و پایگاههای سلامت نقش مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان داشته و مطالعات نشان میدهد استفاده موضعی از فلوراید میتواند بین ۲۰ تا ۶۰ درصد میزان پوسیدگی دندان دانشآموزان را کاهش دهد.
طیبه زمانی افزود: فلوراید یک عنصر ضروری برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است که اگرچه در برخی مواد غذایی دریایی مانند ماهی، میگو و چای وجود دارد، اما میزان آن برای حفاظت کافی از دندانها مناسب نیست و باید بهصورت موضعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه کرد: طرح فلورایدتراپی از سال ۱۳۹۵ همزمان با سراسر کشور در مدارس ابتدایی شهر و روستا در استان قم آغاز شده و هر سال تحصیلی دوبار با فاصله سه تا شش ماه توسط مراقبان سلامت و بهورزان اجرا میشود.
وی ادامه داد: امسال نیز این طرح از اول آذر به مدت یک ماه در مدارس مقطع ابتدایی استان در حال اجراست و ۱۵۰ هزار دانشآموز تحت پوشش قرار میگیرند.