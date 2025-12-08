به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت قم گفت: اجرای طرح فلورایدتراپی در مدارس و پایگاه‌های سلامت نقش مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان داشته و مطالعات نشان می‌دهد استفاده موضعی از فلوراید می‌تواند بین ۲۰ تا ۶۰ درصد میزان پوسیدگی دندان دانش‌آموزان را کاهش دهد.

طیبه زمانی افزود: فلوراید یک عنصر ضروری برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است که اگرچه در برخی مواد غذایی دریایی مانند ماهی، میگو و چای وجود دارد، اما میزان آن برای حفاظت کافی از دندان‌ها مناسب نیست و باید به‌صورت موضعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: طرح فلورایدتراپی از سال ۱۳۹۵ همزمان با سراسر کشور در مدارس ابتدایی شهر و روستا در استان قم آغاز شده و هر سال تحصیلی دوبار با فاصله سه تا شش ماه توسط مراقبان سلامت و بهورزان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: امسال نیز این طرح از اول آذر به مدت یک ماه در مدارس مقطع ابتدایی استان در حال اجراست و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

زمانی بیان کرد: بهترین دوره استفاده از فلوراید، دوران دبستان و مرحله رویش دندان‌های دائمی است؛ با این حال، مصرف موضعی آن در هر سنی مفید بوده و هیچ‌گونه منع مصرف ندارد.