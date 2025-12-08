در گامی تازه برای تقویت ناوگان و ارتقای توان عملیاتی، سه فروند هواپیمای ایرباس A۳۱۰، فوکر F۱۰۰ و بوئینگ ۷۴۷ باری پس از انجام تعمیرات تخصصی به خطوط پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» بازگشتند؛ اقدامی که ۳۳۱ صندلی جدید به ظرفیت پروازی کشور افزود.

افزایش ۳۳۱ صندلی به ظرفیت پروازی با بازگشت ۳ هواپیمای تعمیری به ناوگان هما

افزایش ۳۳۱ صندلی به ظرفیت پروازی با بازگشت ۳ هواپیمای تعمیری به ناوگان هما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از هما طی دو هفته اخیر با تلاش متخصصان فنی «هما»، سه هواپیمای ایرباس A۳۱۰، فوکر F۱۰۰ و بوئینگ ۷۴۷ باری پس از انجام چک‌های سنگین و تعمیرات تخصصی شامل بررسی موتور، ارابه فرود و تست‌های فنی و مهندسی، مجدداً وارد چرخه عملیات پروازی شدند.

ایرباس A۳۱۰ که تحت چک نیمه‌سنگین (C-Check) قرار داشت، پس از بازرسی‌های غیرمخرب (NDT) و تعمیر موتور، آماده انجام مأموریت‌های پروازی شد و در کنار ایرباس A۳۰۰-۶۰۰ در خدمت جابه‌جایی زائران به عربستان قرار می‌گیرد.

فوکر F۱۰۰ نیز با تعویض موتور و ارابه فرود و رفع محدودیت‌های فنی، آماده بازگشت به پرواز‌های برنامه‌ای شد.

بوئینگ ۷۴۷ باری نیز در کمتر از هشت روز با انجام تعمیرات موتور و آزمون‌های الزامی، دوباره به ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور پیوست و نقش مهمی در جابه‌جایی بار ایفا خواهد کرد.

این اقدام که در راستای سیاست مدیرعامل ایران‌ایر برای افزایش ظرفیت ناوگان و بهره‌وری عملیاتی انجام شد، نمادی از توان فنی متخصصان داخلی و مدیریت هوشمند منابع در جهت پایداری ناوگان ملی محسوب می‌شود.