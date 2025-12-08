پخش زنده
کارگاه آموزشی حفاظت از گونههای بومی همزمان با روز ملی گونههای بومی در گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت روز ملی گونههای بومی، اداره آموزش و مشارکتهای حفاظت محیطزیست گیلان با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تبیین اهمیت حفظ گونههای زیستی کشور، کارگاه آموزشی ویژهای برای دانشآموزان برگزار کرد.
این برنامه با محوریت نقش گونههای بومی در پایداری اکوسیستمها و زندگی انسانها همراه با نمایش فیلم مستند از مناطق تحت حفاظت استان اجرا شد.
الهه کلانتری رییس اداره آموزش و مشارکتهای حفاظت محیطزیست گیلان با اشاره به جایگاه ارزشمند گونههای بومی در کشور گفت: ایران با تنوع آبوهوایی و جغرافیایی خود میزبان گونههای بیشماری از گیاهان و جانوران است که بسیاری از آنها در هیچ نقطه دیگری از جهان یافت نمیشوند، این گونههای بومی نماد هویت زیستی کشور ما هستند و نقش بسیار مهمی در حفظ تعادل اکوسیستمها ایفا میکنند.
وی افزود: حفظ گونههای بومی برای بقای زیستگاهها و اکوسیستمها ضروری است و نگهداری از گونههای گیاهی و جانوری بومی کشور نقشی حیاتی در پایداری طبیعت، چرخههای زیستی، اقتصاد، معیشت، سلامت و حیات مردم دارد، از این رو نیازمند آموزش، برنامهریزی و مشارکت حداکثری در این زمینه هستیم.
در همین راستا، همزمان با روز ملی گونههای بومی، اداره آموزش و مشارکتها کارگاه آموزشی با موضوع حفاظت از گونههای بومی برگزار کرد.
در این کارگاه، مهندس علی همراز کارشناس مسئول اداره آموزش، به تشریح اهمیت جلوگیری از تخریب زیستگاهها، مقابله با شکار بیرویه، اثرات تغییر اقلیم و معرفی گونههای مهم استان گیلان پرداخت.
این برنامه با حضور دانشآموزان دبیرستان رقیه رشاد همراه بود و در جریان آن فیلم مستندی از مناطق تحت حفاظت استان به نمایش درآمد تا دانشآموزان با جلوههای طبیعی و ارزشهای زیستی گیلان بیشتر آشنا شوند.